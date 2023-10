Herbede: Der Trainer hat einen Plan für den Klassenerhalt

Witten. Nach drei Spielen hat der Wittener Handball-Landesligist HSV Herbede erst einen Punkt. Nun erwartet er die Drittvertretung eines Zweitligisten.

Es ist zwar noch sehr früh in der Saison, doch Marko Weiß sieht seinen HSV Herbede gegen den VfL Eintracht Hagen III bereits unter Druck. Im Heimspiel am Samstag ab 17.30 Uhr (Jahnsporthalle) brauche seine Mannschaft schon einen Sieg, um den Anschluss ans Mittelfeld der Handball-Landesliga nicht zu verlieren.

Die Herbeder haben erst drei Spiele und nur einen Punkt auf dem Konto. Sollten sie aber die beiden Nachholbegegnungen gewinnen, wäre alles wieder im grünen Bereich. Der Coach gibt aber zu Bedenken: „Von vier Punkten kann man nicht unbedingt ausgehen, so dass wir auch schon am Samstag beide Punkte holen müssen. Wie schon im vergangenen Jahr wollen wir von unserer Heimstärke profitieren und mit Hilfe unserer Fans den Klassenerhalt schaffen.“

Herbedes Trainer hofft auf Matthias Schmitz und Alexander Czerkawski

Die Hagener werden wieder mit einer sehr jungen Mannschaft kommen, die sehr gut ausgebildet ist und einen sehr schnellen Handball spielt. Herbede gewann in der vergangenen Saison das Heimspiel am Ende recht deutlich, musste sich aber lange für den Erfolg quälen. Ähnliches erwartet Marko Weiß auch jetzt wieder.

Daher ist er froh, dass es personell gut aussieht. „Matthias Schmitz ist zwar krank und auch Alexander Czerkawski nicht ganz gesund, aber ich ich hoffe, dass es bei beiden reicht“, sagt der HSV-Coach. „Es könnte auch noch sein, dass ich von Keeper Titus Schnur eine Absage bekomme.“

Bezirksliga: Der Wittener TV gastiert in Dortmund beim TV Mengede

In der Bezirksliga Mitte tritt der Wittener TV am Samstagabend ab 18.30 Uhr beim TV Mengede an. Die Dortmunder haben bislang die meisten Gegentore kassiert, doch immerhin bei der HVE Villigst-Ergste II ein 30:30 geholt, wo der WTV recht deutlich verlor. Am vergangenen Wochenende zeigten die Wittener aber ein starkes Spiel.

In der Bezirksliga Ruhrgebiet hat der TuS Bommern II am Samstag ab 19.30 Uhr im Sportzentrum am Bommerfelder Ring den TuS Ickern zu Gast. (weih)

