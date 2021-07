Handball-Oberliga: TuS Bommern spielt zunächst nur auswärts

Witten. Vier Auswärtsspiele in Folge zum Saisonauftakt – das ist die Konsequenz aus den Unwetterschäden in Bommern. Auch der erste Test wurde verlegt.

Handball-Oberligist TuS Bommern wird zu Saisonbeginn viermal in Folge auswärts antreten. Wegen eines Wasserschadens in Folge des Starkregens in der vergangenen Woche steht den Wittenern die vereinseigene Halle am Bommerfelder Ring voraussichtlich bis Ende September/Anfang Oktober nicht zur Verfügung.

TuS Bommern testet am Samstag in Hattingen – ohne Zuschauer

Der TuS trägt daher seine ersten vier Oberliga-Partien gegen den TuS Ferndorf II (4. 9.), VfL Gladbeck (11. 9.), HC TuRa Bergkamen (24. 9.) und gegen den HTV Hemer (2. 10.) allesamt in der Fremde aus. Das erste Spiel in heimischer Halle ist vorgesehen für Samstag, 25. Oktober, wenn die Zweitvertretung des Zweitligisten VfL Eintracht Hagen in Bommern antritt.

Auch das Testspielprogramm mussten die Wittener natürlich umstricken. So findet der freundschaftliche Vergleich mit dem Verbandsligisten TuS Hattingen, der eigentlich in Bommern über die Bühne gehen sollte, am heutigen Samstag (24. Juli) in Hattingen statt. Das Spiel in der Kreissporthalle wird ohne Zuschauer ausgetragen. (dito)

