Hammerthaler SV holt ersten Sieg, SV Bommern ermauert 0:0

Brachte ihre Mannschaft am Sonntag in Führung: Chiara von Kölln (M.) vom Hammerthaler SV erzielte in Bochum das wichtige 1:0.

Bochum/Borken. Dank einer Steigerung nach der Pause nimmt der Hammerthaler SV drei Punkte aus Bochum mit. Warum Bommerns Trainer trotz des 0:0 gefrustet ist.

Jetzt sind auch für den Hammerthaler SV in der Bezirksliga-Tabelle die ersten Punkte verbucht. Nach einem dominanten Auftritt gegen den FC Bochum feiert das Team von Trainer Mehdi Amouchi einen 3:0-Erfolg. Der SV Bommern 05 muss derweil hart arbeiten für das 0:0 beim FC Marbeck.

FC Bochum - Hammerthaler SV 0:3 (0:0). Einen ungefährdeten Sieg seiner Elf sah HSV-Trainer Mehdi Amouchi auf dem Ascheplatz in Bochum. „Mit dem mussten wir auch erstmal zurechtkommen“, erklärte der Wuppertaler. In erster Linie ging es für Hammerthal zunächst darum, selbst keinen Treffer zu kassieren.

In der zweiten Hälfte sorgte dann der frühe Treffer von Chiara von Kölln für den Dosenöffner. Eine Mitspielerin lupfte den Ball über die FC-Torfrau, von Kölln vollendete gedankenschnell - 1:0 (55.). Nur sechs Minuten später zeigte dann Jule Schwartz ihre Knipser-Qualitäten: Raffiniert hob sie den Ball über die Torhüterin, markierte das 2:0 (61.). Den letzten Treffer steuerte mit einem satten Schuss von der Strafraumkante Annabell-Sophie Figge bei - 3:0 (75.). Damit war der erste Sieg unter Dach und Fach und Hammerthal vorerst ‘raus aus dem Tabellenkeller.

HSV: Hantke; Dahlhaus, Ader, Gutbrod, Scherf, Sell (46. Benking), Figge, von Kölln, Suka (46. Vollmer), Krepstakies (46. Dorsch), J. Schwartz. Torfolge: 0:1 von Kölln (55.), 0:2 J. Schwartz (61.), 0:3 Figge (75.).

FC Marbeck - SV Bommern 05 0:0. Als eines von zwei Teams dieser Liga bleibt der SVB auch nach dem dritten Spieltag ohne eigenen Torerfolg. Doch in Marbeck gelang immerhin der zweite Punktgewinn. Den jedoch hat sich das Team von Trainer Olaf Kunstmann hart erarbeiten müssen. „Ich glaube, fast die gesamten 90 Minuten hat das Spiel in unserer Hälfte stattgefunden. Verteidigt hat meine Mannschaft hervorragend“, so der Coach. Der wieder nur mit einer Not-Elf auskommen musste, nicht einmal auf Spielerinnen der U 19 zurückgreifen konnte, obwohl deren Partie am Samstag ausgefallen war.

„Das war sicherlich ein glücklicher Punktgewinn für uns. Leider können wir wegen der Ausfälle derzeit keine großen Sprünge machen. Das ist schon frustrierend“, so Olaf Kunstmann, dessen Tochter Naja im SVB-Kasten eine tolle Leistung zeigte.



SVB: N. Kunstmann; Uhlmann, Tchapda, J. Hoang, D. Kunstmann (46. Ruhnau), Rexhepi, M. Hoang (46. Zamani), Walper, M. Kunstmann, Schlott, Mette. Tore: Fehlanzeige.

