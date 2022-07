Hammer-Auftakt: Sieben Wittener Derbys zu Saisonbeginn

Schon am ersten Spieltag treffen der TuS Heven und der VfB Annen in der Bezirksliga wieder aufeinander.

Witten. Der Spielplan der Bezirksliga 10 ist raus – und er hat es in sich: Sieben Wittener Derbys steigen an den ersten fünf Spieltagen. Die Übersicht.

Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) hat den Spielplan für die Bezirksliga-10-Saison 2022/23 veröffentlicht – der hat es für die Wittener Teams in sich. Die Spielzeit beginnt am Sonntag, 14. August. Und zum Auftakt gibt es gleich zwei Wittener Derbys: Aufsteiger SV Herbede trifft auf den TuS Stockum, der TuS Heven empfängt den VfB Annen.

Schon am zweiten Spieltag steigt das nächste Nachbarschaftsduell: TuS Stockum gegen TuS Harpen. Am dritten Spieltag gibt es wieder zwei Wittener Derbys auf einen Schlag: SV Herbede gegen TuS Harpen sowie TuS Heven gegen TuS Stockum.

Auch am vierten (TuS Harpen gegen TuS Heven) und am fünften (SV Herbede gegen TuS Heven) stehen Wittener Duelle an.

Herbede, Stockum, Heven, Annen: Die ersten vier Bezirksliga-Spieltage im Überblick

1. Spieltag

SV Herbede – TuS Stockum

CFK Bochum – FC Castrop-Rauxel

SG Castrop-Rauxel – FC Altenbochum

TuS Harpen – Blau-Gelb Schwerin

CSV SF Bochum-Linden – SC Weitmar (alle So., 14. August, 15 Uhr)

BW Huckarde – TuS Hattingen

Phönix Bochum – FC Frohlinde

Mengede 08/20 – Westfalia Huckarde

TuS Heven – VfB Annen (alle So., 14. August, 15.15 Uhr)

2. Spieltag

Blau-Gelb Schwerin – TuS Heven

FC Altenbochum – CFK Bochum

FC Castrop-Rauxel – Mengede 08/20

Westfalia Huckarde – Phönix Bochum

TuS Hattingen – CSV SF Bochum-Linden

TuS Stockum – TuS Harpen (alle So., 21. August, 15 Uhr)

VfB Annen – SG Castrop-Rauxel

FC Frohlinde – BW Huckarde

SC Weitmar – SV Herbede (alle So., 21. August, 15.15 Uhr)

3. Spieltag

SV Herbede – TuS Harpen

CFK Bochum – VfB Annen

SG Castrop-Rauxel – Blau-Gelb Schwerin

CSV Bochum-Linden – FC Frohlinde (alle So., 28. August, 15 Uhr)

BW Huckarde – Westfalia Huckarde

Phönix Bochum – FC Castrop-Rauxel

Mengede 08/20 – FC Altenbochum

TuS Heven – TuS Stockum

SC Weitmar – TuS Hattingen (alle So., 28. August, 15.15 Uhr).

4. Spieltag

Blau-Gelb Schwerin – CFK Bocuhm

FC Altenbochum – Phönix Bochum

FC Castrop-Rauxel – BW Huckarde

Westfalia Huckade – CSV SF Bochum-Linden

TuS Hattingen – SV Herbede

TuS Harpen – TuS Heven

TuS Stockum – SG Castrop-Rauxel (alle So., 4. September, 15 Uhr)

VfB Annen – Mengede 08/20

FC Frohlinde – SC Weitmar (beide So., 4. September, 15.15 Uhr)

