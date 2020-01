Hallencup Witten: E-Jugend bis zur letzten Minute spannend

Puh, das war spannend – der SV Bommern ist neuer Sparkassen-Hallencup-Sieger bei den E-Junioren. In einem mitreißenden Endspiel setzte sich der Nachwuchs vom Goltenbusch mit 1:0 nur hauchzart gegen den FSV Witten II durch.

Das vielumjubelte goldene Tor erzielte Kris Finke nach einer frechen Eckballvariante in der letzten Spielminute per Kopf.

Bommern startet mit einem hohen Sieg ins Turnier

Schon in der Gruppenphase deuteten die Bommeraner an, dass es für sie weit gehen könnte. Mit drei Siegen und 10:1-Toren zog man souverän in die Zwischenrunde ein. Vor den jungen Kickern des TuS Stockum III, die insgesamt ein tolles Turnier spielten und später auch zurecht im kleinen Finale standen.

Doch der Reihe nach: In den beiden anderen Vorrundengruppen kamen jeweils die Erst- (Gruppe B) und Zweitvertretungen des FSV Witten und der JSG Herbede/Heven (Gruppe A) weiter. In der Zwischenrunde war für die Jugendspielgemeinschaft Herbede/Heven dann Schluss.

FSV-Mannschaften treffen sich im direkten Duell

So standen sich im ersten Halbfinale zunächst die beiden Teams der „Junglöwen“ gegenüber. Etwas überraschend setzte sich hier die starke „Zweite“ gegen die eigene „Erste“ mit 2:1 durch und buchte das Finalticket. Im zweiten Halbfinale machte der SV Bommern mit Stockums „Dritter“ kurzen Prozess, siegte 5:0.

Die Stockumer zeigten allerdings dann im Spiel um Platz drei, was sie drauf hatten, führten bis 20 Sekunden vor Schluss und unterlagen nach dem FSV-Ausgleich erst im Neunmeterschießen mit 2:4.

Nach dem Tor in der letzten Minute kommt keine Anwort mehr

Das Endspiel hieß nun also FSV Witten II gegen SV Bommern. Und der Ausrichter vom Goltenbusch hatte sich einiges vorgenommen, machte direkt viel Druck. Es entwickelte sich eine flotte Partie mit Chancen hüben wie drüben.

Doch das Tor des Tages viel erst mit Anbruch der letzten Spielminute: Nochmal Ecke SVB, hoch reingelupft, Kopfball Kris Finke, drin der Ball. Die jungen FSVler rannten noch einmal an, konnten aber keinen Treffer mehr erzielen.

Die Siegermannschaft:

SVB: Prange; Noelle, Büttner, Helmchen, Jäger, Kraushaar, Koch, Finke, Stratmann, Oldenburg, Rosendahl.