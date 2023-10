Gym-Team Metropole Ruhr: Triumph trotz Schockmoment

Hösbach. Der Drittliga-Primus gibt weiter klar den Ton an. Wie sich das Gym-Team Metropole Ruhr auch in Hösbach - trotz einer Verletzung - durchsetzte.

Die Tabellenführung in der 3. Bundesliga haben die Turner vom Gym-Team Metropole Ruhr durch einen weiteren Sieg ausgebaut - dieser fiel auswärts beim TV Hösbach mit 50:11-Punkten zudem ziemlich deutlich aus.

Gleich am ersten Gerät, dem Boden, sicherte Mannschaftskapitän Berkay Sen die ersten Scorepunkte für seine Mannschaft. Auch Florian Krahn und Pavel Kostyukhin punkteten. Die in der bisherigen Saison erfolgreiche Darbietung am Pauschenpferd suchte auch dieses Mal ihresgleichen. Jendrik Lange, Lukas Kluge und erneut Pavel Kostyukhin sicherten jeweils vier Scorepunkte. An den Ringen folgte dann ein Schreckmoment: Nachdem Berkay Sen und Lukas Kluge ihre Duelle dominierten, war der italienische Gastturner Federico Pozzato an der Reihe. Seine Übung aber musste er verletzungsbedingt unterbrechen und gab hier fünf Punkte ab. An diesem Gerät wurden die Punkte geteilt.

Philipp Schlüter turnt eine saubere Übung am Reck

In Gedanken noch bei der Verletzung des Teamkollegen und im Bewusstsein, den Wettkampf nun mit einem geschwächten Kader bestreiten zu müssen, war die Stimmung zunächst getrübt. Doch davon ließen sich die Turner nicht länger beeinflussen. Auch wenn der Sprung mit 6:6 ebenfalls unentschieden ausging, wurde die Führung am Barren weiter ausgebaut. Am Reck kam dann auch Philipp Schlüter zum Einsatz, der mit einer sauberen Übung ebenso wie seine Mitstreiter punktete - am Ende somit ein ganz klarer Sieg für die Gäste.



Am Samstag (28. Oktober; ab 15 Uhr) geht es für das Gym-Team gegen den langjährigen Kontrahenten KTT Oberhausen in dessen Heinrich-Böll-Sporthalle. Die Oberhausener sind aktuell erster Verfolger des Gym-Teams Metropole Ruhr. Schon zu Bochumer Zeiten lieferten sich das TZ Bochum/Witten und der Revierrivale heiße Gefechte. So ist zu erwarten, dass es vor der erwartet großen Kulisse wieder zu spannenden Duellen an den Geräten kommen wird.

