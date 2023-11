Gym-Team Metropole Ruhr macht Zweitliga-Aufstieg perfekt

Monheim. Die Turner vom Gym-Team Metropole Ruhr haben den Aufstieg in die 2. Liga geschafft.

Das Abenteuer 2. Bundesliga kann beginnen. In beeindruckender Manier machte das Gym-Team Metropole Ruhr im bayrischen Monheim den Aufstieg perfekt, setzte sich im Aufstiegswettkampf gegen den Zweitplatzierten der Süd-Staffel, den TG Wangen-Eisenharz, unter den Augen von DTL-Präsident Michael Götz eindeutig mit 47:22 Scorepunkten durch.

Dabei war dieser Erfolg gar nicht abzusehen. Die Grippewelle hatte zuletzt auch die Turner aus dem Ruhrgebiet gepackt. Zudem war unklar, ob verletzte Aktive wieder voll einsatzbereit sein würden. Dennoch war das Vorhaben ganz klar: Die Chance auf den Aufstieg wollte man sich nicht entgehen lassen. Ein wichtiger Pluspunkt in Bayern: Die mitgereisten Fans gaben alles, feuerten ihr Team an und sorgten für großartige Stimmung.

Turner aus dem Revier punkten zum Auftakt durch Sen und Kostyukhin

Das Gym-Team startete den Wettkampf am Sprung - nicht gerade der Wunsch-Beginn für die Gäste. Kapitän Berkay Sen und Pavel Kostyukhin sorgten aber gleich mit starken Leistungen dafür, dass das Gerät gewonnen wurde. Am Barren zeigten Lukas Kluge und Jendrik Lange erstklassige Küren und ließen damit ihren bayrischen Kontrahenten keine Chance auf Punkte. Die Überlegenheit der Gym-Team-Truppe setzte sich auch am Reck fort, wo erneute Kluge, aber auch Kostyukhin und der verpflichtete ägyptische Gastturner Ahmed Elmaraghy brillante Übungen mit hohem Schwierigkeitsgrad zeigten.

Erst am Boden zeigten die Gäste aus NRW Nerven: Durch zwei verlorene Duelle und eines mit zu geringer Punktewertung gaben sie ihr eigentliches Parade-Gerät ab. Doch nach dem Ende der Bodenübungen hielt man immer noch einen soliden 31:14-Vorsprung. An Seitpferd und Ringen kehrte man zur gewohnten Stärke zurück und baute die Führung bis zum umjubelten Endergebnis von 47:22 aus.



Vollmundige Aufstiegs-Ankündigung in die Tat umgesetzt

Das Gym-Team Metropole Ruhr, erst im Januar 2023 geschmiedet, setzt damit seine Ankündigung, bereits nach einer Saison in die 2. Liga einzuziehen, in die Tat um. Anfangs für diese Aussage belächelt, wurde den Zweiflern schnell klar, dass mit den jungen Männern aus dem Ruhrgebiet gerechnet werden müsse. Mit dem Sieg über die Liga-Favoriten des TuS Vinnhorst II hatte man ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Unbeeindruckt von großen Namen gewann das Team alle Saison-Wettkämpfe. Spätestens mit dem Triumph in Monheim ist nun in DTL-Kreisen von „Kakuks‘ jungen Wilden“ die Rede, denn das Team von Cheftrainer und Organisator Jozsef Kakuk hat inzwischen bundesweit Eindruck hinterlassen und will künftig in der 2. Bundesliga für Furore sorgen.

