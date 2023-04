Gevelsberg darf sich gegen Bommern keine Schwächen erlauben

Nils Schröter (am Ball) und seine HSG spielen am Freitag nach sechs Wochen wieder einmal in eigener Halle.

Gevelsberg. Immer wieder kosten wenige schwache Minuten den Handball-Oberligisten HSG Gevelsberg/Silschede Punkte. Im EN-Derby soll das verhindert werden.

Was sich im Sommer 2022 vor der laufenden Saison in der Handball-Oberliga für die HSG Gevelsberg/Silschede prophezeien ließ, ist im Frühjahr 2022 Realität. Rein rechnerisch haben die Gevelsberger noch die Chance, den Klassenerhalt in der vierthöchsten Spielklasse zu schaffen – realistisch betrachtet aber geht es für die HSG nur noch darum, sich sportlich anständig aus der Oberliga zu verabschieden. Zu inkonstant präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Sascha Šimec in vielen Spielen, minutenlange Schwächephasen kosteten oft mögliche Punkte. Abschenken will die HSG die verbleibenden acht Partien aber nicht – vor allem nicht, wenn es um ein Derby in eigener Halle wie am kommenden Freitag (20 Uhr) gegen den TuS Bommern geht.

Die vergangenen Wochen haben viel Kraft gekostet. Bis auf das ging es für die HSG Gevelsberg/Silschede sieben Mal auf Reisen. Sieben Fahrten nach Ostwestfalen, bei denen die Gevelsberger jedes Mal mit leeren Händen die lange Heimfahrt antreten mussten. „Das zehrt natürlich an einer Mannschaft“, sagt Trainer Sascha Šimec. Sein Team war dabei, abgesehen von der , in keiner der Partien chancenlos. „In dieser Liga kannst du dir längere Schwächephasen nicht erlauben“, weiß Šimec.

Gevelsbergs Schwäche tritt immer wieder auf

Doch die gab es bei den Auftritten der HSG immer wieder, zuletzt beim Gastspiel in Soest. Nach guter Anfangsphase verlor Gevelsberg komplett den Faden, geriet hoch in Rückstand und fing sich erst wieder, als die Begegnung bereits entschieden war. Trostpflaster wie die gewonnene zweite Halbzeit in Soest lindern die Enttäuschung über eine weitere Niederlage da nur bedingt.

Ein weiterer Beleg dafür, was minutenlange Totalausfälle mehrerer Spieler ausmachen können, ist das Hinspiel gegen den kommenden Gegner vom TuS Bommern. Über weite Phasen der ersten Halbzeit hatte die HSG die Partie komplett im Griff, spielte Bommerns Abwehr teilweise auseinander – nur um den Gegner dann durch eine Vielzahl an Fehlwürfen, technischen und taktischen Fehlern und die ein oder andere unglückliche Schiedsrichterentscheidung wieder ins Spiel zu holen. „Eine gute Halbzeit reicht gegen eine Mannschaft wie Bommern einfach nicht“, findet auch Sascha Šimec.

Bommern in guter Ausgangslage

Wie man gegen einen so stark besetzten Gegner wie den Tabellenfünften aus der Nachbarschaft bestehen kann, haben die Gevelsberger im Hinspiel aber auch gezeigt. Genau daran gilt es am Freitag in eigener Halle anzuknöpfen. Einfach wird das aber nicht, denn Bommern ist nach einigen schwierigen Phasen Ende des vergangenen Jahres wieder voll in der Spur. Fünf Siege und ein Remis gab es zuletzt, womit sich der TuS eine gute Ausgangssituation im Kampf gegen den Abstieg gesichert hat.

Diese hätten sich die Gevelsberger mit dem ein oder anderen Punkt aus den Spielen in Ostwestfalen auch sichern können – doch daraus wurde aus bekannten Gründen nichts. „Wir werden die Saison jetzt aber nicht abschenken und versuchen, weiter auf Sieg zu spielen“, sagt Šimec angesichts der ausstehenden acht Spiele. Vor allem nicht, wenn es wie im Derby am Freitagabend gegen Bommern neben zwei Punkten auch ums Prestige geht. „Wenn wir uns keine Schwächephasen erlauben“, so glaubt Šimec, „können wir auch Bommern Schwierigkeiten bereiten.“

