Die B-Juniorinnen des SV Bommern haben am Wochenende mit einem Sieg in Hohenlimburg wieder die Tabellenführung übernommen. Die C-Junioren des FSV Witten unterlagen knapp, während die A-Junioren des SV Herbede eine zweistellige Niederlage kassierten.

Bezirksliga A-Junioren

TuS Holzen-Sommerberg – SV Herbede 11:1 (4:1).

Nach dieser bitteren Niederlage stehen die Wittener weiter punktlos auf dem letzten Platz. Die Dortmunder legten eine 3:0-Führung vor, der FSV wehrte sich in der ersten Hälfte aber noch. Nach Maximilian Wojciks Anschlusstreffer (39.) stand das Spiel kurz auf der Kippe. Die Wittener trafen wenig später den Pfosten, der direkte Konter brachte den 1:4-Pausenstand. Im zweiten Durchgang brach die Wittener Mannschaft auseinander und es kam zu einer zweistelligen Niederlage.

Trainer Christian Schacht sagte: „Unser Defensive ist noch nicht reif genug für die Liga, zudem haben wir zu viele Einzelkämpfer.“ Nun hofft der Coach, dass im Nachhol-Heimspiel gegen Ennepetal am heutigen Dienstag um 19 Uhr endlich der Knoten platzt.



SV Hohenlimburg - SV Bommern 2:3 (2:1) - Bezirksliga B-Juniorinnen

Die Gastgeberinnen waren wie schon in der vergangenen Saison ein sehr unangenehmer Gegner, der sehr hart zur Sache ging. Die Bommeranerinnen brauchten zehn Minuten, um ins Spiel zu kommen. Fiona Rüter gelang nach 16 Minuten die Gästeführung. Als die SV-Abwehr nicht auf der Höhe war, kassierte der SV gleich den Ausgleich.

Wenig später sah eine Hohenlimburger Spielerin die rote Karte wegen groben Foulspiels. Bevor der SV die Überzahl ausnutzen konnten, geriete er durch einen Handelfmeter in Rückstand (40.). Nach dem Seitenwechsel zeigten die Bommeranerinnen das bessere Spiel. Nela Schlott traf in der 47. Minute per Freistoß zum Ausgleich und versenkte zehn Minuten später den Ball aus 20 Metern zum 3:2-Siegtreffer.

FSV Witten - TuS Hordel II 1:2 (1:0) - Bezirksliga C-Junioren

Das war kein gutes Spiel der Wittener Jungen, obwohl sie schon in der sechsten Minute durch durch Obed Ofari in Führung gingen. Die Hordeler spielten einen ungewohnten Fußball, sagte Trainer Peter Avermann-Kaufmann.

„Der TuS agierte nur mit langen Ballen. Das ist in dieser Liga sehr selten, doch damit kamen wir überhaupt nicht zurecht.“ Denn die Hordeler gewannen oft den Kampf um den zweiten Ball und sicherten sich so durch zwei Tore (56./65. Minute) den Sieg.

