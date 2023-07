Fußball-Kreisligen: Sieben Wittener Derbys an Spieltag eins

Leart Sabani und der TuS Stockum treffen am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga A auf den SV Bommern II.

Witten. Die Spielpläne der Kreisligen A bis C sind veröffentlicht. In der Kreisliga C wird es keinen einzigen Spieltag ohne Wittener Lokalduell geben.

Der Fußballkreis Bochum hat die Spielpläne für die kommende Saison auf Kreisebene veröffentlicht.

In der Kreisliga A2, in der mit dem SV Herbede II, TuRa Rüdinghausen, dem VfB Annen, der DJK Ruhrtal Witten, dem SV Bommern II und dem TuS Stockum gleich sechs Wittener Teams spielen, geht es direkt mit zwei Lokalduellen los.

Am 13. August empfängt der SV Bommern II den TuS Stockum am Goltenbusch. Die DJK Ruhrtal Witten spielt gegen TuRa Rüdinghausen, der VfB Annen tritt beim SV Langendreer 04 an und der SV Herbede II startet mit einem Auswärtsspiel gegen SuS Wilhelmshöhe.

Kreisliga A2: Der erste Spieltag in der Übersicht

SV Bommern II - TuS Stockum

RW Stiepel II - TuS Kaltehardt

TuS Hattingen - SC Weitmar 45 II

DJK Ruhrtal Witten - TuRa Rüdinghausen

SV Langendreer 04 - VfB Annen

Concordia Wiemelhausen II - Amac Spor Dahlhausen

Hedefspor Hattingen - SuS Wilhelmshöhe

DJK Teutonia Ehrenfeld - SV Herbede

Am zweiten Spieltag geht es direkt so weiter, dann treffen der SV Herbede II und der SV Bommern II sowie der TuS Stockum und die DJK Ruhrtal Witten im direkten Duell aufeinander. Der VfB Annen empfängt RW Stiepel II, TuRa Rüdinghausen Hedefspor Hattingen

TuRa Rüdinghausen - Hedefspor Hattingen

SC Weitmar 45 II - DJK Teutonia Ehrenfeld

SV Herbede II - SV Bommern II

SuS Wilhelmshöhe - Concordia Wiemelhausen II

Amac Spor Dahlhausen - SV Langendreer 04

VfB Annen - RW Stiepel II

TuS Stockum - DJK Ruhrtal Witten

TuS Kaltehardt - TuS Hattingen

Am dritten Spieltag reist dann die DJK Ruhrtal zum SV Bommern II. Das erste Mal kein Wittener Derby gibt es am vierten Spieltag.

Kreisliga A1: Der erste Spieltag in der Übersicht

TuS Hattingen II - SpVgg Gerthe

BW Grümerbaum - SC Croatia Bochum

DJK Adler Riemke - SV Eintracht Grumme

RW Leithe - SV Türkiyemspor Bochum

BV Hiltrop - SW Eppendorf

SF Westenfeld - TuS Harpen II

SV Höntrop - SV Phönix Bochum

RW Stiepel - VfB Günnigfeld II

Kreisliga B3: Der erste Spieltag in der Übersicht

Auch in der Kreisliga B3 startet die Saison mit mehreren Lokalduellen. Die DJK Ruhrtal Witten II empfängt die Sportfreunde Schnee, der FSV Witten den TuS Heven II. Am zweiten Spieltag spielt dann der TuS Heven II gegen den SV Herbede III und der TuS Stockum II gegen die DJK Ruhrtal Witten II.

SV Herbede III - FC Sandzak-Hattingen

TuS Querenburg II - TuS Stockum II

SV Langendreer 04 II - VfL Winz-Baak

DJK Ruhrtal Witten II - Sportfreunde Schnee

FSV Witten - TuS Heven II

DJK Märkisch Hattingen - RW Stiepel III

RSV Hattingen - SuS Wilhelmshöhe II

SG Türkspor - VfB Langendreerholz

Kreisliga C3: Der erste Spieltag in der Übersicht

In der Kreisliga C3 dürfen sich der FSV Witten II, der VfB Annen II, der Hammerthaler SV, TuRa Rüdinghausen II, die SG Türkspor II und Portugal Witten auf Derbys zum Saisonstart freuen. Am zweiten Spieltag treffen der VfB Annen II und der SV Bommern III, die SF Schnee II und der FSV Witten II sowie der TuS Stockum III und der Hammerthaler SV im direkten Duell aufeinander. Hier gibt es keinen einzigen Spieltag ohne Wittener Derby.

SV Bommern III - FC Sandzak-Hattingen II

SG Welper II - SG Hill Hattingen

FSV Witten - VfB Annen II

DJK Märkisch Hattingen II - SF Schnee II

Hedefspor Hattingen II - TuS Blankenstein

Hammerthaler SV - TuRa Rüdinghausen II

TuS Hattingen III - TuS Stockum III

SG Türkspor III - Portugal Witten

