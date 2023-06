Für zwei Judo-Talente der SU Annen geht’s um Europas Krone

Jan Libuda von der Sport-Union Annen startet bei den U-18-Europameisterschaften in Portugal. Der Wittener Judoka kämpft in der 73-Kilo-Klasse.

Annen. Klara Erten und Jan Libuda starten bei den U-18-Europameisterschaften. Die 16-jährigen Talente der Wittener Sport-Union Annen nennen ihre Ziele.

Es sind Judo-Europameisterschaften. Aufregung? Anspannung pur? Klara Erten und Jan Libuda von der Sport-Union Annen schlottern die Knie überhaupt nicht. „Ich bin erschreckenderweise gar nicht richtig aufgeregt und freue mich auf den Höhepunkt“, sagt die 16-Jährige, die ihr Einzelstartrecht für den Soester TV hat und bereits seit Dienstag im portugiesischen Odivelas ist, dem Austragungsort der U-18-Titelkämpfe. Und er? „Ich bin fröhlich entspannt“, sagt der 16-Jährige. „Ich habe Bock auf Kämpfen.“

Klara Erten aus der Bundesliga-Team der Sport-Union Annen peilt bei den U-18-Europameisterschaften der Judoka eine Medaille an. Foto: Sebastian Sternemann

Für Klara Erten und ihre 26 Konkurrentinnen in der 48-Kilo-Klasse beginnen die Europameisterschaften am heutigen Donnerstag. Und sie geht nach ihren zuletzt guten Leistungen bei den European Cups sehr zuversichtlich ins Turnier. „Ich möchte mich schon gerne mit einer Medaille belohnen“, sagt sie und spricht von einer starken Konkurrenz, „die aber machbar ist“.

Annens Klara Erten wird auch im Mixed-Team-Wettbewerb für Deutschland kämpfen

Gemeinsam haben sich die deutschen U-18-Judoka – 20 sind nominiert – in Abensberg sowie im kroatischen Porec auf die Titelkämpfe vorbereitet. „Wir sind ein gutes Team“, sagt Klara Erten, die am Sonntag beim Mixed-Team-Wettbewerb ein weiteres Mal auf der Matte stehen wird. „Wir werden alles geben und gucken, dass wir was reißen können“, sagt sie. Dass auch Jan Libuda am Schlusstag kämpfen wird, ist unwahrscheinlich, weil seine 73-Kilo-Klasse nicht dabei ist. Aber? „Wenn sich der 81er verletzt, wird der 73er hochgeschoben.“

Zunächst aber muss Jan Libuda am Freitag in der Einzelkonkurrenz ran, in der 31 Judoka starten werden. „Es ist mein erstes richtig großes Turnier“, sagt er. In der Vorbereitung hat der Leichtgewichtler vor allem auch noch einmal an seinem eigenen Wettkampfprofil und an seiner Schnelligkeit gearbeitet. „Ich will jeden Kampf gewinnen, eine Medaille, eine Platzierung“, sagt Jan Libuda. „Aber ich habe kein festes Ziel. Ich will meine bestmögliche Leistung bringen.“

Eine solche Leistung wird der Annener in seiner 73-Kilo-Konkurrenz, „die sehr, sehr stark ist“, wie er sagt, auch brauchen, um in Odivelas weit vorne zu landen. Aber wie schon erwähnt: Jan Libuda ist fröhlich entspannt.

