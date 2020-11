Für TZ Bochum/Witten ist die Saison früh beendet

Das war ob der aktuellen Situation eigentlich schon absehbar: Die laufende Saison in der zweiten und dritten Turn-Bundesliga der Männer wird mit sofortiger Wirkung beendet. Vorausgegangen war ein entsprechender Beschluss der Zweit- und Drittligisten.

Es haben 32 Vereine - darunter auch Drittligist TZ Bochum/Witten - die Möglichkeit gehabt, zwischen zwei Varianten zu wählen. Nach tagelanger, gründlicher Vorbereitung hat die Abteilung Turnen der Deutschen Turnliga nach Abstimmung der Vereine (es sprachen sich mehr als zwei Drittel der Clubs, u. a. das TZ Bochum-Witten, für einen Abbruch des Ligabetriebes aus), das Mehrheitsvotum akzeptiert.

Peter Dekowski vom TZ Bochum/Witten befürwortet Abbruch

TZ-Vize und Bundesliga-Koordinator Peter Dekowski: „Wir haben bereits mit der Absage des Wettkampfes gegen den TV Hösbach unsere Bedenken zur Saison geäußert und sind daher froh, dass auch alle anderen Vereine für den Abbruch des Ligabetriebes gestimmt haben.“ Die TZ-Sportler hätten am kommenden Wochenende ins hessische Biedenkopf zur KTV Obere Lahn reisen müssen.

Hinzu kommt, dass man seit dem 2. November nicht mehr in die Halle kam und somit die Unfallgefahr ohne optimales Training nicht zu verantworten wäre. Als Folge des Votums der Vereine werden alle bisherigen Ergebnisse annulliert. Aus diesem Grund werden auch keine Auf- und Absteiger ermittelt. Trainer Eric Hinrichs: „Das spielt uns in die Karten, da wir nicht optimal in die Saison gestartet waren. Hinzu kamen Ausfälle und Verletzungen. Somit haben wir uns weiteren Ärger aufgrund fehlender Trainingsbedingungen erspart. Ein Neuanfang für 2021 ist daher die bessere Option, wir müssen dennoch die Saison 2020 in allen Belangen in Ruhe aufarbeiten.“

Auf eine B-Kader-Nominierung hofft Eric-Lloyd Hinrichs

Für Top-Scorer Eric-Lloyd Hinrichs, der sich intensiv auf die Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf vorbereitet hatte, ist die Absage des DTB zunächst überaus schmerzlich. Es wurde viel Zeit und Training investiert - in der Hoffnung, sich für das eine oder andere Gerätefinale zu qualifizieren. Immerhin gibt es nun noch die Möglichkeit, bei einem Lehrgang in Kienbaum das aktuelle Leistungsvermögen an den Geräten zu zeigen. Somit kann Hinrichs unter Beobachtung der Bundestrainer eventuell in den B-Kader aufsteigen und seinen Traum „Olympia-Ticket Tokio 2021“ noch verwirklichen.

