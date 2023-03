Für BW Annen wird der Abstiegskampf zur Zitterpartie

Witten. Die Schwächen beim Aufschlag werden Verbandsligist BW Annen zum Verhängnis. Warum die „Dritte“ zum ersten Mal leer ausgeht.

Schaffen die Volleyballerinnen der DJK BW Annen den Klassenerhalt in der Verbandsliga? Nach dem 0:3 daheim gegen die SG Sendenhorst und dem parallelen Sieg von Rivale RSV Borken-Hoxfeld IV ist der Vorsprung vor der bedrohten Zone geschmolzen.

Damen-Verbandsliga

DJK BW Annen - SG Sendenhorst 0:3 (23:25, 22:25, 20:25). Mit sich selbst gehadert haben die Verbandsliga-Frauen aus Annen gegen die SG Sendenhorst. Der Knackpunkt: Die Blau-Weißen leisteten sich jede Menge Aufschlagfehler, so dass kein Satzgewinn möglich war.

„Wir standen uns dadurch selbst im Weg“, meinte Annens Trainer Thomas Urban. Sein Team, das als Liga-Neuling auf den Klassenerhalt hofft, zeigte eine engagierte Leistung. Alle drei Sätze verliefen eng, so dass durchaus mehr als ein 0:3 drin gewesen wäre – wenn die BWA-Damen nicht reihenweise Aufschläge ins Netz oder ins Aus befördert hätten.



Bei BW Annen helfen Spielerinnen aus der „Dritten“ aus

So blieb den dezimierten Annenerinnen, bei denen Isabel Bentin und Henrike Fischer fehlten, nur der schwache Trost, einen überzeugenden kämpferischen Auftritt hingelegt zu haben. Daran hatten auch Leni Markowski, Carla Baumann und Zahra Gashemi aus der „Dritten“ ihren Anteil, die sich prima einfügten.

In Sachen Kampf um den Klassenerhalt bahnt sich am letzten Spieltag nun eine Zitterpartie an. Der Vorsprung der Blau-Weißen auf den RSV Borken-Hoxfeld IV ist seit dem Wochenende auf ein Pünktchen zusammen geschmolzen. Beide Teams werden sich ein Fernduell liefern, wer in der Relegation die Chance auf den Klassenerhalt bekommt und wer direkt absteigen muss.

BWA: Hannah Böde, Julia Diedrichsmeier, Anne Korbmacher, Lena Russak, Astrid Seifert, Jennifer Wodrich, Jennifer Lesch, Zahra Gashemi, Leni Markowski.

Damen-Bezirksliga

DJK BW Annen II - SV Eintr. Grumme 1:3 (26:24, 23:25, 24:26, 22:25). Vier hart umkämpfte Sätze lieferten sich die Annener Damen am letzten Spieltag mit dem SVE Grumme. Am Ende schrammten die Annenerinnen bei der 1:3-Niederlage haarscharf am Punktgewinn vorbei. „Wir haben eine ansprechende Leistung gezeigt“, so Annens Trainer Ralf Beste angesichts der knappen Satzergebnisse, „am Ende hat uns ein Tick Konsequenz gefehlt.“

BWA: Jasmine Ochs, Samira Dühr, Isabel Reckermann, Alisa Aus der Wischen, Laura Nowak, Jana Forster, Victoria Wulf, Nina Schlott, Vanessa Biskupek, Melissa Herrmann, Johanna Kilzer.



Damen-Bezirksklasse

TV Wanne - DJK BW Annen III 3:1 (25:10, 25:13, 19:25, 25:21). Am finalen Spieltag ist die Siegesserie der Bezirkslassen-Frauen doch noch gerissen: Die bis dato ungeschlagenen Blau-Weißen, die längst als Aufsteiger feststanden, verloren in vier Sätzen beim TV Wanne.

Die Volleyballerinnen der DJK BW Annen III (hier mit Lena Piewek, Leni Markowski, Sarah Herhaus, Alissa Teuber, Zahra Ghasemi und Tabea Senger) stehen bereits als Aufsteiger zur Bezirksliga fest. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Die Annenerinnen traten mit vielen Nachwuchsakteuren aus dem vierten Damenteam an. Zwei Sätze dauerte es, bis sich diese ungewohnte Formation gefunden hatte. Danach war es jedoch eine ausgeglichene Partie, in der die BWA-Damen trotz der Niederlage ansehnliche Spielzüge zeigten.

BWA: Leni Stolle, Marlene Seidenkranz, Stella Kok, Jule Lehmann, Melis Karaburun, Alissa Teuber, Weronika Zuchenska, Tabea Senger.

