Fünf Spitzen-Judoka der SU Annen in den Kadern des DJB

Witten Der Deutsche Judo-Bund hat die Nationalkader für das Jahr 2024 veröffentlicht. Mit dabei sind drei Frauen und zwei Männer der SU Annen.

Insgesamt 21 weibliche und 23 männliche Judoka aus NRW haben es in den Nationalkader des Deutschen Judo-Bundes (DJB) für das kommende Jahr geschafft. Der Leistungssportkader des DJB umfasst bei den Männern 85 Athleten, unterteilt in Perspektivkader (PK), Ergänzungskader (EK) und Nachwuchskader (NK) 1 und 2. Der Frauen-Kader besteht aus 86 Athletinnen. Darunter sind Olympiakader (OK), Perspektivkader (PK), Ergänzungskader (EK) und Nachwuchskader (NK) 1 und 2.

Im Perspektivkader ist Mathilda Niemeyer (1. JJJC Hattingen/SU Annen) in der Gewichtsklasse -78 Kilogramm. In diesem Kader stehen Athletinnen, bei denen DJB Finalpotenzial für die nächsten Olympischen Spiele oder Medaillenchancen für die darauffolgenden Olympischen Spiele sieht. Es gibt die Perspektive, im aktuellen Zyklus in den Olympiakader aufzusteigen. Niemeyer kämpft in der Judo-Bundesliga für Annen.

SU Annens Sarah Mäkelburg im Ergänzungskader, Klara Erten im Nationalkader 2

Im Ergänzungskader bei den Frauen steht Sarah Mäkelburg von der Sport-Union Annen (-70kg). In diesem Kader stehen laut DJB Athletinnen, die als wichtige Trainingspartnerinnen die Leistungsentwicklung – insbesondere von Olympiakaderathleten – unterstützen sowie Athletinnen, die in der spezifischen Wettkampfstruktur des Spitzenverbandes zur Optimierung der Quotenplätze für die Olympischen Spiele in internationalen Meisterschaften und Wettkämpfen eingesetzt werden. In Einzelfällen schaffen es auch Athletinnen mit möglicher zeitnaher Olympia- oder Perspektivkader-Entwicklung in den Ergänzungskader.

In den Nationalkader 2 hat es Teamkollegin Klara Erten geschafft (-52kg). Hierein schaffen es Athletinnen, die vom Spitzenverband aufgrund besonderer Spitzensportperspektive aus dem Landeskader ausgewählt worden sind. Bei den Männern steht Jonas Schreiber (+100Kg) im Perspektivkader und Jan Libuda (-81Kg) im Nationalkader 2.

Die Kaderlisten des Deutschen Judo-Bundes im Überblick

Perspektivkader Frauen: -48 kg: Helena Grau (TSV Bayer 04 Leverkusen), -63 kg: Agatha Schmidt (JC 66 Bottrop), -78 kg: Eva Ronja Buddenkotte (JC 66 Bottrop), -78 kg: Mathilda-Sophie Niemeyer (1. JJJC Hattingen), +78 kg: Samira Bouizgarne (1. JC Mönchengladbach

Ergänzungskader Frauen: -63 kg: Najda Bazynski (TSV Bayer 04 Leverkusen), -63 kg: Malin Fischer (SSF Bonn), -70 kg: Sarah Mäkelburg (SU Annen)

Nationalkader 1 Frauen: -48 kg: Helen Habib (JC 66 Bottrop), -63 kg: Lilly Büssemeier (JC 66 Bottrop)

Nationalkader 2 Frauen: -48 kg: Frieda Reisz (JC 71 Düsseldorf), -52 kg: Klara Erten (SU Annen), -52 kg: Nina Güth (JC 71 Düsseldorf), -52 kg: Pia Urban (JC 66 Bottrop), -57 kg: Emma Becker (JC Wermelskirchen), -57 kg: Katharina Kaiser (JC 71 Düsseldorf), -63 kg: Lea-Marie Wallenhorst (JG Ibbenbüren), -63 kg: Sveyarike Konrad (TSV Bayer 04 Leverkusen), -63 kg: Sara-Tamer Wolfsfeld (JC 71 Düsseldorf), -70 kg: Lilli Happe (1. Pullheimer JC), +70 kg: Polina Reyngold (JC 71 Düsseldorf)

Perspektivkader Männer: -73 kg: Alexander Gabler (Remscheider TV), -73 kg: Jano Rübo (SSF Bonn), -90 kg: Martin Matijass (JC 71 Düsseldorf), -100 kg: Falk Petersilka (1. Godesberger JC), +100 kg: Johannes Frey (JC 71 Düsseldorf), +100 kg: Jonas Schreiber (SU Annen)

Ergänzungskader Männer: -60 kg: Moritz Plafky (JC Hennef), -90 kg: Tom Droste (Dattelner JC), -100 kg: Karl-Richard Frey (TSV Bayer 04 Leverkusen)

Nationalkader 1 Männer: -66 kg: Florian Böcker (JC 66 Bottrop), -66 kg: Lino Dello Russo (SSF Bonn), -73 kg: Josef Ivtchenko (SSF Bonn), -90 kg: Armin Pacariz (TV Wolbeck)

Nationalkader 2 Männer: -55 kg: Julius Glaser (JC Wermelskirchen), -55 kg: Maximilan Gruber (JC 71 Düsseldorf), -60 kg: Luke Cabecana (JC Wermelskirchen), -66 kg: Phillip Pesterew (TSV Hertha Walheim), -66 kg: Yuichi Yokohama (JC 71 Düsseldorf), -66 kg: Kirill Gau (1. JC Mönchengladbach), -73 kg: Arthur Akopjan (TSV Hertha Walheim), -73 kg: Yoshia Laleike (JC 71 Düsseldorf), -81 kg: Konstantin Distel (TB Wülfrath), -81 kg: Jan Libuda (SU Annen)

