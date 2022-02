FSV Wittens B-Jugend unterliegt überraschend in Rhynern

Witten. Die B-Junioren des FSV werden 4:2 besiegt. Für die A-Junioren des SV Herbede ist nach der 2:5-Niederlage weiter Abstiegskampf angesagt.

Die B-Junioren des FSV Witten mussten am Wochenende in der Bezirksliga eine bittere Niederlage bei Westfalia Rhynern hinnehmen. Auch die A-Jugend des SV Herbede hatte gegen den Kirchhörder SC das Nachsehen und ist weiterhin im Abstiegskampf – ebenfalls in der Bezirksliga.

SV Westfalia Rhynern - FSV Witten B-Jgd. 4:2 (2:2)

Am Sonntagmorgen kamen die favorisierten Wittener beim Gastgeber eigentlich gut in die Partie, gerieten aber in der 19. Minute überraschend in Rückstand. Knapp zehn Minuten später glich Jonah Hebeler mit einem Sonntagsschuss aus (28.), nur fünf Minuten später kassierte man nach einem Konter das 1:2. Postwendend glich Sonas Yogeswaran aber wieder aus.

Nach der wilden ersten Halbzeit erarbeitete sich der FSV einige gute Gelegenheiten, das Tor wollte aber einfach nicht fallen, sodass man sich noch zwei weitere Gegentore per Konter zum 2:4-Endstand fing. „Spielerisch war das zwar völlig in Ordnung, zufrieden kann man aber trotzdem nicht sein. Wir hätten zur Halbzeit schon hoch führen müssen und hatten hinten nicht die Überzeugung, die wir sonst haben“, so Coach Sascha Gerland.

SV Herbede A-Jgd. – Kirchhörder SC 2:5 (0:1)

Die abstiegsbedrohten Herbeder hatte am Sonntagmorgen den Kirchhörder SC zu Gast. In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Die Herbeder hatten früh zwei gute Kontermöglichkeiten, die aber nicht gut genug zu Ende gespielt wurden. Wenig später kam Noah Djordic nach einer Ecke frei zum Schuss, der Ball wurde aber auf der Linie geklärt. Dann gingen die Gäste in der 22. Spielminute per direktem Freistoß in Führung, bis zur Halbzeit passierte nichts mehr.

Auch nach der Halbzeit kamen die Herbeder gut ins Spiel und per Doppelschlag von Oscar Kraucki nach zwei klasse Kontern drehte der SVH das Spiel, die Führung war aber nur von kurzer Dauer, da man postwendend den Ausgleich kassierte. In der 80. Minute gab der Schiedsrichter einen umstrittenen Elfmeter für den Kirchhörder SC, wodurch die Gäste erneut in Führung gingen. Wenig später flog Marcel Gora vom Platz – und in der Schlussphase kassierte man zwei weitere Gegentore.

„Der Schiedsrichter hat heute dazu beigetragen, dass das Spiel kippte. Es war ein guter Auftritt von beiden Mannschaften“, so Trainer Klaus Woszeck.

