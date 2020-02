50 / 54

FSV Witten wird in Husemannhalle Stadtmeister der B-Junioren

Die Mannschaft von SV Bommern 05, in grün/schwarz, spielt gegen die Mannschaft von FSV Witten 1, in blau/weiß, am 25. Januar 2020 bei der Fußball Stadtmeisterschaft der B-Junioren um den Sparkassen-Cup in der Husemannhalle an der Ardeystraße in Witten. FSV Witten 1 gewinnt das Spiel mit 2:0 und ist somit neuer Stadtmeister der B-Junioren. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Foto: FUNKE Foto Services