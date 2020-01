Witten. Beim Sparkassen-Hallencup der Frauen führt einmal mehr kein Weg am Bezirksligisten Hammerthaler SV vorbei. Nur einmal wird’s etwas knapper.

Frauen des Hammerthaler SV verteidigen Stadtmeistertitel

Die Fußballfrauen aus der Ruhrstadt hatten einmal mehr die „Frühschicht“ am Sonntag.

Bevor es bei den Männern mit der Zwischenrunde des Sparkassen-Hallencups weiterging, wurde hier der Titel zwischen den vier Damenteams ermittelt. Keine Überraschung, dass dabei wieder der Hammerthaler SV den Gewinnerpokal mit nach Hause nehmen durfte.

Hammerthal ging als Favorit ins Turnier

Die Mannschaft von Trainer Volker Simon, die schon in der Woche zuvor beim Turnier in Herten ein wenig Hallenfußball-Praxis schnuppern konnte und dort Rang drei belegte (wir berichteten), ging als einziger Bezirksligist im Feld fraglos als Favorit an den Start.

Witten Sparkassen-Cup 2020 Das Siegerteam des

Hammerthaler SV:

Fleur van Laar

Franziska Benking

Jessica Scherf

Annabell Figge

Katharina Suka

Vanessa Vollmann

Nicola Heise

Jessica Pudysz

Jessica Czarnowski

Andrea Ringens

Nadine Müßmann

Trainer: Volker Simon

In ihrer ersten Partie allerdings mussten sich die HSV-Damen ganz schön strecken, um den Platznachbarn SV Herbede mit 4:3 in die Schranken zu weisen. Ohne Leonie Rischau und Vanessa-Claire van Laar fehlten beim HSV zwei sehr wichtige zentrale Spielerinnen, dafür waren aber Andrea Ringens und Franziska Benking mit an Bord.

Bommern gegen Bommern zum Auftakt

Für Petra Mutschall (vorne) und ihren SV Bommern II reichte es im Turnierverlauf nicht zu einem Sieg. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Das Auftaktspiel des Turniers hatte im internen Duell der SV Bommern 05 mit 5:1 glatt gegen die eigene „Zweite“ gewonnen. Gegen die Hammerthalerinnen allerdings ging das quasi dann vorweggenommene Finale für den SVB mit 1:4 doch recht klar verloren. Annabell Figge und Katharina Suka waren die treibenden Kräfte in ihrem Team und sorgten zudem immer wieder für Torgefahr.

In ihrer abschließenden Begegnung räumten die Hammerthalerinnen dann auch noch das überschaubare Hindernis SV Bommern II mit 6:0 aus dem Weg – damit stand die Titelverteidigung bereits fest. Für die Bommeraner „Erste“ blieb Rang zwei durch ein deutliches 5:2 gegen den Kreisliga-Konkurrenten SV Herbede, der am Ende Dritter wurde.

Drei Spielerin teilen sich die Torschützenkrone

Beim Wettbewerb um die beste Torschützin lagen am Ende gleich drei Spielerinnen gleichauf: Bianca Möschter vom SV Herbede traf ebenso viermal wie Katharina Suka und Annabell Figge – für das Trio gab es von Ausrichter FSV Witten dafür eine eigene kleine Trophäe als Andenken. Je drei Tore steuerten Nina Doernemann und Marla d’Hone, beide vom SV Bommern) und Nadine Müßmann vom Turniersieger Hammerthal bei.