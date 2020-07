Jugendfußball Fotogalerie: Acht Tore beim ersten Fußballspiel in Witten

Witten. Mit dem Testspiel des FSV Witten U17 ist die fußballfreie Zeit in Witten vorbei. Hier gibt es eine Fotostrecke und aktuelle Fußball-Nachrichten.

Der Ball rollt wieder in Witten – genauer gesagt beim FSV Witten. Die B-Jugend des FSV ist am Sonntagmittag mit einem 8:0 im Freundschaftsspiel gegen SW Röllinghausen in die Vorbereitung auf die Bezirksliga gestartet.

Der erste Spieltag ist noch etwas hin, deshalb stand vor allem das Spiel an sich im Vordergrund: „Es war einfach ein schönes Gefühl, wieder mit elf gegen elf auf dem Platz zu stehen“, meinte Trainer Johannes Gabriel – es war das erste Testspiel in Witten seit dem Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie im März.

Fußball Witten- Talente des FSV eröffnen Testsaison mit 8-0 Fußball Witten- Talente des FSV eröffnen Testsaison mit 8-0 Niklas Beinbrecht von FSV Witten 07/32 B-Junioren, blau, spielt gegen den Spieler mit der Trikotnummer 12 von SW Röllinghausen am Sonntag, 19. Juli 2020 in Witten. Im Spielbericht fehlen von Röllinghausener Seite die Namen zu den Spielern. Das Freundschaftsspiel endet 8:0. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Das gleiche gute Gefühl hatten wohl die Herren des TuS Stockum II, die 5:0 bei der DJK Wattenscheid III gewannen. Viele Wittener Teams steigen an den kommenden beiden Wochenenden in ihre Testreihen ein.

Weitere aktuelle Fußballnachrichten aus Witten:

Mit Spannung erwartet wird die Staffeleinteilung, die der Verband am Montag veröffentlichen will: Es könnte bis zu zwölf Wittener Bezirksligaderbys geben.

Wenn die Testspiele losgehen, sind sie unverzichtbar: Die Schiedsrichter. Auch die freuen sich auf den Neustart, es gibt aber einige Besonderheiten.

Auch das erste Pflichtspiel nach dem Corona-Abbruch ist schon terminiert: Beim VfB Annen steigt das Viertelfinale im Kreispokal. Dabei ist der VfB noch gar nicht in der Vorbereitung..

In der kommenden Saison werden Sperren nicht mehr wochenweise, sondern pro Spiel abgerechnet. Gut, findet Ruhrtal-Trainer Knapp, denn: „Die Vereine haben alle getrickst.“

Der TuS Heven hat schon einige starke Neuzugänge vorgestellt: Jetzt gibt es auch noch neben dem Platz Verstärkung aus der Oberliga.

Der ganze Fußballbetrieb steht aktuell immer noch unter dem Vorbehalt der Corona-Pandemie. Müssen alle 22 Spieler in Quarantäne, wenn einer positiv getestet wird?