Feriencamps beim TuS Bommern und beim TuS Stockum

Witten. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren können teilnehmen. Sportspiele, Turnen und Parcours stehen auf dem Programm.

Der TuS Bommern bietet Kindern und Jugendlichen ein Feriencamp in den Sommerferien an. Jeden Donnerstag von 9 bis 16 Uhr können sich die angemeldeten Kinder im Sportzentrum sportlich betätigen.

In kleinen Gruppen von maximal fünf Kindern pro Trainer werden Sportspiele auf Abstand gespielt werden. Aber auch Elemente aus dem Turn- und Parcoursbereich sollen eingebaut werden. „An den Camp-Tagen wird den Kindern ein bunter Sportmix angeboten. Uns war es besonders wichtig, in den Ferien noch ein Angebot zu machen“, erklärt Dr. Ilka Streckert, 2. Vorsitzende des TuS Bommern.

Das Camp ist für alle, die Lust auf Sport haben und zwischen 6 und 16 Jahre alt sind, offen. Vereinsmitglied muss man nicht sein. Natürlich werden an den Camptagen die geltenden Hygiene und Abstandsregeln beachtet.

Anmelden bis zum 30. Juni

„Leider ist es uns nicht möglich aufgrund der Situation auch Essen und Trinken anzubieten. Das müssen die Kinder für den kompletten Tag dann bitte selbst mitbringen“, sagt Björn Pinno, Vereinsmanager des TuS Bommern. 15 Euro kostet ein Camptag pro Teilnehmer. Aufgrund der aktuellen Coronasituation können die Campplätze ausschließlich verbindlich online über die Homepage des Vereins gebucht werden. Bezahlung erfolgt ausschließlich per Überweisung.

Für alle Camptage endet die verbindliche Anmeldephase am 30. Juni. Außerdem gibt es eine Mindestteilnehmerzahl. Ein Camptag findet erst ab zehn Teilnehmern statt. Bargeldzahlung am Veranstaltungstag ist nicht möglich. Kinder können auch nicht ohne gültige Anmeldung am Veranstaltungstag einfach vorbei gebracht werden und noch einen Platz vor Ort buchen. „Leider ist das alles aufgrund der aktuellen Situation und den Vorgaben sehr unflexibel. Das können wir aber nicht ändern“, bedauert Pinno.

Auch der TuS Stockum bietet Camp an

Ebenfalls ein Feriencamp bietet die Fußballabteilung des TuS Stockum an. Vom 3. bis zum 7. August findet dies statt. Anmeldungen sind per Mail an manuela-zoellner@tus-stockum.de möglich.