Famose Vorrunden-Bilanz für den SV Bommern 05

Satte 131 Tore fielen am ersten Tag des Sparkassen-Hallencups - und es gab durchaus auch überraschende Resultate in der Vorrunde. Der A-Kreisligist SV Herbede beispielsweise hat den Sprung in die Zwischenrunde nicht geschafft - dafür darf aber die B-Liga-Reserve von der Kemnade am Sonntag weiter mitmischen. Den stärksten Eindruck hinterließen der SV Bommern 05 und Titelverteidiger TuRa Rüdinghausen, mit der Bommeraner Zweitvertretung steht ein weiterer B-Ligist unter den letzten Acht.

Gruppe A

Bei seiner Premiere an der Seitenlinie des Bezirksligisten SV Bommern hatte der neue Trainer Jörg Silberbach nicht viel zu meckern. Seine Mannschaft drückte ihrer Gruppe den Stempel auf. Lediglich im ersten Spiel gegen Vorjahresfinalist DJK TuS Ruhrtal ging es knapp zu. Michael Kraus brachte den SVB in Front, Fitim Peci egalisierte. Für das 2:1 kurz vor Schluss benötigte Bommern die Mithilfe des unglücklichen Eigentorschützen Florian Schwarz. Danach starteten die Silberbach-Kicker richtig durch, schossen gegen den SV Herbede III (7:0) und den Portugal SV (10:2) 17 Tore. Alleine Michael Kraus brachte es am ersten Tag auf sechs Treffer. Auch die Ruhrtaler kamen locker weiter, langten zwölfmal hin (6:2/6:0).

Schon am ersten Tag des Turniers konnte sich der Besuch in der Husemannhalle durchaus sehen lassen. Foto: Svenja hanusch

Gruppe B

Hier machten letztlich die beiden favorisierten A-Ligisten TuRa Rüdinghausen und TuS Stockum den Gruppensieg unter sich aus. Beide hielten sich schadlos gegen die SF Schnee und den VfB Annen II. Letzterer aber wehrte sich vor allem gegen die Rüdinghauser nach Kräften, schnupperte bis zum 3:3 dank dreier Tore von Pascal Gronemann an der Überraschung, ehe Patrick Schoppen (2) und Julian Mangerich TuRa noch ein 6:3 bescherten. Im Duell um Rang eins hatte das Team von Trainer Fabian Kordel gegenüber den Stockumern (die zuvor aus einem 0:2 noch ein 5:2 gegen Annens „Zweite“ machten) die besseren Argumente, siegte nach den zwölf Minuten verdient mit 3:1.

Gruppe C

Ohne den SV Herbede wird die Zwischenrunde am Sonntag (ab 12.30 Uhr) stattfinden. Der A-Ligist - ohne Trainer Christopher Pache - besiegte zwar zu Beginn die eigene Reserve mit 3:1, kassierte dann allerdings eine 2:4-Niederlage gegen den TuS Heven und leistete sich am Ende mit dem 2:3 gegen den zuvor punktlosen Ligarivalen Türkischer SV eine folgenschwere Pleite. Damit zog Herbedes „Zweite“ vorbei - durch das überraschende 3:2 gegen die quasi als Gruppensieger feststehenden Hevener ging es für den B-Ligisten eine Runde weiter. Der TuS Heven hatte mit einem fulminanten 7:0 (je zwei Tore von Laurenz Wassinger und Tolga Dilek) gegen den Türkischen SV losgelegt, tat sich aber dann schon gegen den SV Herbede weit schwerer.

Gruppensieger: Der TuS Heven (hier mit Laurenz Wassinger, re.) gewann zwei seiner drei Partien und ist eine Runde weiter. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Gruppe D

Als glasklarer Favorit war der VfB Annen 19 hier ins Rennen gegangen - doch schon in der ersten Partie wurde der Mannschaft von Trainer Matthias Jabsen ein saftiger Dämpfer verpasst. Der SV Bommern II, in der Vorwoche Gewinner des Reservecups, überraschte den ambitionierten A-Ligisten und gewann durch ein sehenswertes Tor von Joshua Niemann verdient mit 1:0. Danach schwächelten die Goltenbusch-Kicker zwar mit einem torlosen Remis gegen den Hammerthaler SV, sicherten sich aber durch das 3:2 gegen Ausrichter FSV Witten zum Abschluss mit sieben Zählern Rang eins - vielleicht die bislang größte Überraschung des Hallencups. Die Annener betrieben zumindest ein wenig Wiedergutmachung, fertigten den FSV Witten mit 6:0 (je zweimal Dennis Heile und Vincent Holthaus) ab und gewannen auch gegen die Hammerthaler (4:2).

Die Zwischenrunden-Gruppen (Sonntag, ab 12.30 Uhr):

(Gr. 1) SV Bommern, TuS Stockum, TuS Heven, VfB Annen

(Gr. 2) TuS Ruhrtal, TuRa Rüdinghausen, SV Herbede II, SV Bommern II