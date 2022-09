Mit vielen Fotos: ETSV Witten behält daheim „weiße Weste“

Die erste Damen-Mannschaft gewinnt, die zweite verliert gegen einen rabiaten Gegner

Norina Migat von ETSV, in blau/schwarz, kämpft gegen Spielerinnen aus Lünen, in weiß/schwarz, am 18. September 2022 beim Spiel in der Damenhandball Verbandsliga ETSV Witten, erste Mannschaft, gegen Lüner SV in der Kreissporthalle an der Husemannstraße in Witten Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services