Für die Landesliga-Reserve des ETSV Witten (hier mit Josefine Carolin Michels, am Ball) steht am Samstag das schwere Auswärtsspiel in Unna auf dem Programm.

Damenhandball ETSV Witten II will seine Aufholjagd in Unna fortsetzen

Witten Die Landesliga-Frauen des ETSV Witten II peilen nach dem Sieg in Sundern beim Liga-Fünften Zählbares an. HSG Annen-Rüdinghausen muss punkten.

Der Abschluss der Hinrunde steht für die Handballerinnen des ETSV Witten II an. Das Landesliga-Team gewann zuletzt das Nachholspiel in Sundern, hat nun einen deutlich schwereren Brocken vor der Brust. Die Bezirksliga-Frauen der HSG Annen-Rüdinghausen wollen ihre jüngste Durststrecke gegen den Tabellenletzten beenden.

Landesliga

SGH Unna-Massen - ETSV Witten II (Sa., 17 Uhr). Vor allem fürs zuvor angeknackste Selbstbewusstsein der „Eisenbahnerinnen“ war der hohe Sieg beim Tabellenletzten in Sundern (24:16) enorm wichtig. „Die Leistungssteigerung war auf jeden Fall zu erkennen. Das war zuvor auch schon gegen Dorstfeld so, wo wir nur unglücklich verloren haben“, so ETSV-Trainer Peter Hartmann.

Jetzt aber geht es zum Tabellenfünften nach Unna, der bei vier Siegen und drei Niederlagen ein knapp positives Punktekonto aufweist. „Meine Mannschaft ist motiviert, jeder Punkt tut uns in der jetzigen Phase gut“, so Hartmann, der am Samstag zwei Spielerinnen ersetzen muss.

Bezirksliga

HSG Annen-Rüdinghausen - HVE Villigst-Ergste II (Sa., 17 Uhr, Holzkamp-Sporthalle). Mit zwei Siegen waren die HSG-Aufsteigerinnen in die Saison gestartet, doch danach lief nicht mehr viel zusammen für die Mannschaft von Trainer Henning Schierbaum. 1:9-Punkte am Stück sorgten dafür, dass sich der Neuling unverhofft im Tabellenkeller wiederfand. Sogar eine Partie abschenken musste man in Lünen mangels Personal. Nun soll im Jahr 2024 alles besser werden bei der Schierbaum-Sieben, deren Potenzial eigentlich für einen der Spitzenränge reichen musste. Doch zu oft fehlten Schlüsselspielerinnen, sodass man den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wurde. Am Samstag gegen den Tabellenletzten aus Schwerte (2:12-Punkte), der überhaupt nur zweimal die 20-Tore-Marke erreichte, ist ein Sieg nun Pflicht.

