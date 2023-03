ETSV Witten II: Warum Trainerin nach Pleite angefressen ist

Nur zwei Feldtore waren ETSV Wittens Ann-Kristin Löffler (M.) bei der Niederlage in Arnsberg vergönnt.

Arnsberg. Gegen Arnsberg hätte der ETSV Witten II die Wende im Abstiegskampf einleiten können. Warum es dann aber wieder eine deftige Packung setzte.

Nun ist die zweite Mannschaft des ETSV Witten kaum noch zu retten. Die Mannschaft von Steffi Werner zeigte in dem so wichtigen Match beim TV Arnsberg eine unterdurchschnittliche Leistung und ist nach der 22:32 (9:14)-Niederlage so gut wie abgestiegen.

Steffi Werner war nach dem Match ratlos: „Es wussten alle, worum es geht, und mir fehlen nach so einem Auftritt wirklich die Worte.“ Die Wittenerinnen boten den deutlichen engagierteren Sauerländerinnen nur bis zum 6:6 (17.) Paroli. Anschließen übernahm der TVA das Kommando und ging mit einem 14:9 in die Pause.

Im Tabellenkeller hat ETSV Witten II jetzt ganz schlechte Karten

Werner kommentierte den Auftritt ihres Teams: „Es hat sich keine Spielerin gegen die Niederlage gestemmt. Es bringt auch nichts, auf die Schiedsrichter zu schimpfen, denn damit kann man eine Niederlage mit zehn Toren nicht begründen.“ Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Wittenerinnen keinen Zugriff aufs Spiel. Die Verteidigung stand unsicher, und vorne vergab der ETSV etliche Chancen. Arnsberg baute den Vorsprung mühelos auf 26:15 aus (50.) und hatte damit die Punkte sicher.



Die Trainerin weiß nun, dass es ganz schwer wird: „Der siebte Platz bedeutet die Relegation. Wir haben drei Spiele mehr als einige der Konkurrenten und den direkten Vergleich gegen Arnsberg verloren. Wenn wir die Liga halten wollen, muss eine Menge passieren, das wir auch nicht mehr selbst beeinflussen können.“

ETSV: Mühlhaus; Wiesemann (2), Kobek (3), Külpmann, Löffler (3/1), Jasinska (5/1), Weniger (1), Dominik (1), Hollatz, Schürmann, Achterberg (7/3).

