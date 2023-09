Erste Tore für SV Bommern, Schalke 04 zu clever für HSV

Witten. Eine 2:1-Führung reicht Hammerthal gegen Schalkes effektiver Damen-Reserve nicht. Warum den SV Bommern das 2:2 nicht wirklich glücklich macht.

Es hätte ein rundherum erfreulicher vierter Spieltag für die Fußballfrauen des Hammerthaler SV und des SV Bommern 05 werden können. Doch das Team vom Goltenbusch schenkte in der Schlussphase nach einigen kuriosen Szenen den sicher geglaubten Sieg noch her, die HSV-Elf war lange auf Augenhöhe mit Titelaspirant FC Schalke 04 II, ging letztlich aber leer aus.

Hammerthaler SV - FC Schalke 04 II 2:3 (2:2). „Das war wirklich ärgerlich, diese Niederlage hätte nicht sein müssen“, so HSV-Trainer Mehdi Amouchi. Hatten die Gelsenkirchenerinnen bislang nur wenig Mühe in ihren Begegnungen (u. a. gab’s ein 9:0 beim SV Bommern), mussten sie sich am Sonntag gewaltig strecken. Dabei kam Hammerthal zunächst nicht so gut aus den Startlöchern, fing sich schon früh das 0:1 nach einem Patzer von Torfrau Marina Hantke.

„Danach aber haben wir das Spiel diktiert“, so Amouchi. Nach Vorarbeit von Annabell-Sophie Figge egalisierte Chiara von Kölln - 1:1 (15.). Dann war Figge selbst erfolgreich, überwand die S04-Torfrau zum 2:1 (36.). Allerdings folgte wenig später der 2:2-Ausgleich, als Hammerthals Abwehr nicht auf dem Posten war (41.). „Wir haben Schalke heute den Sieg geschenkt, weil allen drei Gegentoren grobe Fehler vorausgegangen sind“, war Amouchi knurrig. Denn auch das 2:3 (58.) wäre zu verhindern gewesen.

HSV: Hantke; Benking, Dahlhaus, Ader, Osadnik, Figge, Sell, Gutbrod, Krepstakies, von Kölln, Suka; (Ersatz) J. Schwartz, Vollmer, Weitzel.

SV Bommern 05 - VfB Hüls 2:2 (1:0). „Da sind am Ende bei meiner Mannschaft sogar Tränen geflossen“, beschreibt SVB-Trainer Olaf Kunstmann den Gemütszustand der Aufsteigerinnen, nachdem sie den ersten Saisonsieg noch hergaben. Dabei machte Bommern über weite Strecken ein richtig gutes Spiel, war klar tonangebend. Endlich glückte auch der erste Saisontreffer - Jenny Hoang traf nach einer Standard-Situation - 1:0 (25.). Chancen zu weiteren Treffern waren durchaus vorhanden, doch erst in der 73. Minute erhöhte erneut Jenny Hoang auf 2:0.



Durch einen laut Kunstmann sehr fragwürdigen Elfmeter kamen dann die Gäste aus Marl zum späten Anschlusstreffer (83.) und erzielten in der Nachspielzeit noch das mehr als glückliche 2:2. „Ich bin froh, dass wir am Ende nicht noch verloren haben“, so der aufgebrachte Trainer, der seinem Team keinerlei Vorwürfe machte, eher dem Bochumer Unparteiischen kein wirklich gutes Zeugnis ausstellte.

HSV: N. Kunstmann; Uhlmann, Tchapda, J. Hoang, Rexhepi, M. Kunstmann (55. D. Kunstmann), M. Hoang (73. Zamani), Schlott, Szymanski, Walper, Mette.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten