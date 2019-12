Witten. Beim 9:19 war die Partie der SG ETSV Ruhrtal Witten II entschieden – angeführt von Anni Löffler betrieb das Team aber Schadensbegrenzung.

Erste Halbzeit kostet ETSV Ruhrtal II Spiel gegen Gevelsberg

27 Tore in einem Heimspiel – das müsste doch eigentlich reichen für einen Sieg. Nicht so für die Landesliga-Handballerinnen der SG ETSV Ruhrtal Witten II, die am Sonntagnachmittag nach einem 27:30 gegen die HSG Gevelsberg-Silschede als Verliererinnen vom Feld gingen.

Jule Dominik warf die ETSV-Ruhrtal-Reserve 1:0 in Führung, die Gäste drehten das Spiel aber und zogen auf 5:13 davon.

Witten verpasst den Sprung in die Spitzengruppe

Beim 9:19 kurz nach der Pause war die Partie eigentlich entschieden, aber angeführt von Anni Löffler (acht Tore) kämpften sich die Wittenerinnen Tor für Tor heran – als es nur noch drei Tore Rückstand waren, war allerdings das Spiel zu Ende.

Witten verpasst damit den Sprung in die Spitzengruppe. Mit einem Sieg wäre die Wittener Zweite an Gevelsberg vorbeigezogen, stattdessen überwintern sie auf Rang fünf mit 13:7 Punkten.