EN-Kreis macht sich auf die Suche nach den Besten von 2020

Mit dem leichten Doppelvierer holte Finn Wolter (li.) bei der U-23-Europameisterschaft in Duisburg 2020 die Bronzemedaille.

Witten. Auch im Coronajahr 2020 haben Sportlerinnen und Sportler aus dem EN-Kreis tolle Leistungen gebracht. Jetzt werden die Besten der Besten gesucht.

Das Coronavirus hat im Sportjahr 2020 gewiss vielen Aktiven ihre Perspektiven verhagelt, ihnen die Chance genommen, sich bei großen Wettbewerben zu präsentieren und sich einen der begehrten Plätze auf dem Siegerpodest zu sichern. Dennoch: Nicht jede Veranstaltung wurde so ins Abseits gestellt. Sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport haben viele Wettkämpfe stattgefunden. Und daher hat sich der Ennepe-Ruhr-Kreis auch dazu entschlossen, wieder eine Sportlerwahl auf den Weg zu bringen.

„Wir stellen auch diesmal wieder die Frage, welche Einzelsportlerinnen und Einzelsportler, welche Mannschaften im vergangenen Jahr besondere Erfolge verbuchen konnten“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung aus dem Schwelmer Kreishaus.

Jury wertet Vorschläge aus

Die Pandemie sorgt jedoch für eine Änderung im Vergleich zu den vorigen Jahren: Auf die Differenzierung über/unter 18 Jahre wird dieses Mal verzichtet. Die Bürgerinnen und Bürger des Kreises sind nunmehr folglich aufgerufen, Vorschläge für die drei Kategorien EN-Sportlerin, EN-Sportler und EN-Mannschaft einzureichen. Ebenfalls ausgeschrieben ist ein Titel in der Kategorie Ehrenamt/Held der Pandemie/sportliche Persönlichkeit.

Wie immer spielen die Sportart und die Frage, ob Amateur oder Profi, für die zu erwartenden Vorschläge aus der Bevölkerung keine Rolle. Wichtig ist nur, dass die Leistungen im Jahr 2020 erbracht wurden. Weitere Vorgabe: Wer einen Titel erhalten soll, muss entweder im Ennepe-Ruhr-Kreis wohnen oder für einen Verein aus dem Kreis aktiv sein. Mannschaften können vorgeschlagen werden, wenn sie für einen Verein mit Sitz im Ennepe-Ruhr-Kreis gemeldet sind.

In der Judo-Bundesliga belegten die Kämpfer der SU Annen 2020 Rang zwei. Foto: Thomas Wetzel

Finn Wolter und Annener Judo-Team mit besten Chancen

Aus allen Vorschlägen, die bis zum 31. August eingehen, wählt eine Jury aus Sportjournalisten der Lokalredaktionen, Sportpolitikern und Sportfunktionären die Titelträger sowie die Zweit- und Drittplatzierten aus. Sie alle werden zu einer Ehrungsveranstaltung am Dienstag, 9. November, eingeladen. Aktuell plant die Kreisverwaltung eine Veranstaltung im kleineren Rahmen. Wie genau die Ehrung über die Bühne gehen wird, können und wollen die Verantwortlichen erst kurz vorher entscheiden.

Bürgerinnen und Bürger, die Vorschläge auf den Weg bringen möchten, werden gebeten, dafür die Internetseite der Kreisverwaltung zu besuchen. Dort findet sich ein entsprechendes Online-Formular. Ansprechpartner für Fragen rund um Vorschläge und Wahl ist Markus Flick, 02336/4448113, E-Mail: M.Flick@en-kreis.de.

In den letzten Jahren hatten in den diversen Kategorien auf auch die Kandidaten aus Witten bei dieser Sportlerwahl am Ende die Nase vorn. Gute Chancen dürften sich diesmal u. a. Ruderer Finn Wolter (RC Witten; Dritter bei der U 23-EM mit dem Doppelvierer) und die Judoka der SU Annen ausrechnen, die sich beim Bundesliga-Finalturnier Rang zwei hinter dem Hamburger JT sicherten.

