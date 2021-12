Eine Weltklasse-Leistung bringt dem BCC Witten die Spitze

Witten. Mit zwei Siegen hat sich der BCC Witten in der Dreiband-Bundesliga die Tabellenspitze gesichert. Ein Akteur zeigte eine überragende Leistung.

In der Bundesliga Dreiband hat der BCC Witten mit zwei Siegen gegen BC AGB Xanten und BC Weywiesen aus Bottrop vor dem letzten Spiel der Hinrunde die Tabellenspitze erklommen.

Noch sind die Wittener nicht sicher Hinrundensieger, weil der ärgste Verfolger, der BC Magdeburg, nur zwei Punkte Rückstand hat. Mit zwei Siegen aus den beiden letzten Spielen könnte Magdeburg den BCC noch überholen, da die Wittener nur noch ein Spiel haben.

Beim BCC gilt allemal, dass man auch des Heimspiel gegen den BSV Velbert Anfang Januar gewinnen will, um auf die Konkurrenz hinunter schauen zu können.

BCC Witten sichert sich zwei 6:2-Siege

Am Samstag gegen den BC AGB Xanten begann es mit einer Niederlage am 4. Brett. Volker Baten musste sich gegen Dirk Harwardt mit 42:50 in 42 Aufnahmen geschlagen geben. Am 3. Brett musste Murat Gökmen arg kämpfen, um den Niederländer Jack van Peer mit 50:46 in 44 Aufnahmen zu besiegen.

Der Ausgleich für den BCC war geschafft. Ronny Lindemann und Jacob Haack-Sörensen an den beiden oberen Positionen wurden ihren Favoritenrollen gegen ihre Gegner gerecht. Lindemann setzte sich am 2. Brett klar mit 50:32 in 40 Aufnahmen gegen Roger Liere durch. Haack-Sörensen besiegte den Niederländer Huub Wilkowski in 36 Aufnahmen mit 50:38. Der 6:2-Erfolg war in trockenen Tüchern.

Gegen das BC Weywiesen spielt Ronny Lindemann groß auf

Am Sonntag gegen das BC Weywiesen ging es für den BCC viel besser los. Am 4. Brett ging es zwischen Volker Baten und Jens Eggers unendlich spannend zu. Am Ende hat Baten mit 50:49 in 53 Aufnahmen ganz knapp die Nase vorn.

Eine klare Leistungssteigerung hatte Murat Gökmen am 3. Brett zu vermelden. Er ließ einem weit unter Form spielenden Christian Rudolph beim 50:26 in 32 Aufnahmen nicht die Spur einer Chance. Die Bestleistung der Begegnung lieferte Ronny Lindemann am 2. Brett ab. In nur 21 Aufnahmen (2,380 Punkte im Durchschnitt) besiegte er Thorsten Frings mit 50:34 und zeigte dabei eine Weltklasseleistung.

Die Niederlage von Jacob Haack-Sörensen am 1. Brett war für den Sieg damit ohne Bedeutung. Haack-Sörensen unterlag dem starken Belgier Roland Forthomme mit 42:50 in 33 Aufnahmen. Der BCC hatte erneut mit 6:2 gewonnen.

