Dreifacher Mudric entscheidet Derby für TuS Ruhrtal II

Im Krisenderby der B-Kreisliga-B trennen sich TuS Stockum II und TuRa Rüdinghausen II mit 2:2. Die „Zweite“ des DJK TuS Ruhrtal feiert durch einen Hattrick von Daniel Mudric einen 3:1-Auswärtssieg gegen den TuS Heven II. Die zweite Mannschaft des VfB Annen erkämpft sich mit toller Moral ein 3:3 gegen SuS Wilhelmshöhe II, und die SF Schnee verlieren zu Hause gegen RW Langendreer und stehen mit einem Punkt im Tabellenkeller. Das dritte Stadtderby des Tages zwischen dem Hammerthaler SV und dem SV Herbede II fiel wegen eines Corona-Verdachtsfalles beim HSV aus.

Die Partien im Überblick:

TuS Stockum II - TuRa Rüdinghausen II 2:2 (2:2)

Torfolge: 1:0 Johannes Fischer (9.), 1:1 Oliver Roik (21.), 2:1 Louis Pokriefke (30.), 2:2 Oliver Roik (43.).

Während die Stockumer weiterhin auf den ersten Saisonsieg warten, nehmen die TuRaner einen glücklichen Punkt mit. Die Gastgeber sind von Beginn an wach und haben das Spiel im Griff. Es dauert auch nicht lange, bis Stockum in der neunten Minute in Führung geht. Eingeleitet durch Louis Pokriefke, der einen wunderschönen Pass nach Linksaußen spielt, wo sich die Stockumer per Doppelpass durchkombinieren und durch Johannes Fischer verdient in Führung gehen. Zwölf Minuten später taucht TuRas Oliver Roik nach einem langen Ball überraschend frei vor dem Stockumer Tor auf und schiebt gekonnt ein - 1:1.

Die Platzherren versuchen es immer mal wieder aus der Distanz, allerdings bis dahin ohne Erfolg. In der 30. Minute fasst sich Louis Pokriefke ein Herz und trifft aus knapp 20 Metern flach unten links ins Netz und krönt seine bis dahin sehr starke Leistung. Gästetorwart Jan Poell ist chancenlos. Die Stockumer sind weiter das bessere und spielbestimmende Team, aber die Mannschaft von Olaf Spenst lässt zu viel liegen. Laut Spenst das große Manko: „Wir haben immer wieder gute Chancen, aber lassen viele 100-prozentige liegen.“

Nach toller Vorbereitung in der Liga noch sieglos: Olaf Spenst, Trainer des TuS Stockum II. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

In der 38. Minute gleicht TuRa erneut aus. Die Entstehung ist dabei fast identisch zum ersten Tor und Oliver Roik schiebt erneut gekonnt ein. Die zweite Halbzeit wird durch eine Verletzung überschattet. Nach einem Pressball bleibt TuRas Benjamin Harbecke verletzt liegen und muss per Krankenwagen abgeholt werden. Danach kann Stockum aus dem enormen Ballbesitz kein Kapital schlagen und muss sich am Ende mit einem Punkt zufriedengeben. Gästetrainer Michael Marzok lobt in erster Linie die Moral seiner Mannschaft: „Wir liegen hier zweimal zurück und erkämpfen uns zum Schluss noch einen glücklichen Punkt.“

TuS Heven II – DJK TuS Ruhrtal II 1:3 (0:0)

Torfolge: 1:0 Cagatay Turgut (50.), 1:1 Daniel Mudric (52.), 1:2 Daniel Mudric (62.), 1:3 Daniel Mudric (90.).

Mit tatkräftiger Unterstützung aus der ersten Mannschaft (vier Spieler) fährt Ruhrtals „Zweite“ den zweiten Saisonsieg ein und zeigt eine wichtige Reaktion nach dem 3:8-Debakel gegen Langendreer 04. Dabei begann die Partie mit sehr starken Gastgebern. In der ersten Halbzeit haben die Hevener einige Großchancen, lassen sie aber liegen. Trainer Julian Zimmer ist unzufrieden: „Wir spielen die ersten 60 Minuten sehr stark, haben knapp acht 100-prozentige, aber sind zu blöd die Tore zu machen. Wenn du das nicht schaffst, darfst du das Spiel am Ende auch nicht gewinnen.“

Die Platzherren gingen in der 50. Minute durch Cagatay Turgut mit 1:0 in Führung. Doch postwendend die Antwort der Gäste: Daniel Mudric gleicht in der 52. Minute zum 1:1 aus. In der Folge lassen die Hevener nach und überlassen den Ruhrtalern das Spiel, welche nur knapp zehn Minuten später durch Mudric in Führung gehen. In der Schlussphase wird die Partie hitziger, und Heven muss kurz vor Schluss einen Platzverweis hinnehmen und das Spiel in Unterzahl zu Ende bringen. In der 90. Minute sorgt abermals Mudric mit dem 3:1 für die Entscheidung. DJK-Trainer Torsten Steppat: „Wir haben das Spiel am Ende verdient gewonnen. Ich bin noch nicht zu 100 Prozent zufrieden, da es immer noch Dinge gibt, die verbessert werden können, aber mit sechs Punkten stehen wir wirklich äußerst gut da.“https://www.waz.de/sport/lokalsport/witten/so-bunt-ist-sport-in-witten-die-besten-fotos-der-saison-id229608306.html

VfB Annen II – SuS Wilhelmshöhe II 3:3 (1:3)

Torfolge: 0:1 (7.), 1:1 Celal Yigit Bozdurgut (10.), 1:2 (12., Foulelfmeter), 1:3 (45.), 2:3 Celal Yigit Bozdurgut (56.), 3:3 Selimi (56.).

Die Annener um Coach Tobias Schuster lagen zur Halbzeit schon mit 1:3 zurück. „Uns haben heute auch einige Stammkräfte gefehlt und wir haben die Anfangsphase komplett verschlafen. In der Halbzeit haben wir dann ein paar Sachen umgestellt“, so Schuster.

Die Partie hat es von Beginn an in sich. Schon in der siebten Minute bringt Fabian Pöhl die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später erzielt Celal Yigit Bozdurgut den Ausgleich. Die Freude ist allerdings nur von kurzer Dauer, da Wilhelmshöhe nur zwei Minuten später durch Phillip Menz erneut in Führung geht. Nach den drei Toren in nur fünf Minuten beruhigt sich die Partie wieder. Annen kommt immer besser ins Spiel rein, muss allerdings kurz vor der Halbzeit mit dem 1:3 einen Rückschlag hinnehmen.

Kurz nach Wiederanpfiff reagieren die Gastgeber mit einigen taktischen Änderungen, die sich bezahlt machen: Per Doppelschlag durch Bozdurgut und Kevin Selimi (56.) gleichen sie binnen kürzester Zeit aus. „Der Start hätte natürlich schlechter ausfallen können, aber genau so gut auch besser. Das Spiel heute war ein Spiel für die Moral. Aber in den nächsten Wochen muss mehr kommen, jetzt kommen ja auch nach und nach die Verletzten zurück.“ Immerhin: Annens „Zweite“ bleibt als Siebter ungeschlagen.

SF Schnee – RW Langendreer 1:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 Timo Munzig (40.), 1:1 (45.), 1:2 (70.).

Die Schneer müssen nach guter Leistung eine Niederlage hinnehmen. Nachdem die Mannschaft von Trainer Sebastian Hennig zuletzt zweimal spielfrei hatte, steht man aktuell mit einem Zähler auf Platz elf.„Wir machen eigentlich ein gutes Spiel, gehen auch in Führung, aber kassieren dann mit dem Halbzeitpfiff den Ausgleich. Nach einer Ecke bekommen wir dann das zweite Tor. Das ist unglücklich, aber auf der Leistung kann man aufbauen. Einen Punkt hätten wir uns verdient gehabt“, so Hennigs Fazit.

Die Gastgeber müssen kurz vor der Halbzeit ein Standardgegentor hinnehmen und gehen mit einem 1:1 in die Pause. In der zweiten Halbzeit spielt Schnee weiter gut mit, aber kassiert in der 70. Minute abermals durch einen Standard das 1:2. Dabei bleibt es bis zum Schluss, die Platzherren warten weiter auf den ersten Sieg.