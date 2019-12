Spitzenspiel zwischen TuS Bommern und dem 2. TG RE Schwelm

In der Handball Verbandsliga Männer, trifft im Spitzenspiel der ungeschlagenen TuS Bommern 8GRÜNE (Trikots) auf den Zweiten TG RE Schwelm am 15.12.2019 im SuFZ Bommern am Bommerfelder Ring in Witten. ***leider keine Namen wegen Datenschutz***. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services GmbH

