Drachenboot-DM: KC Witten verdient sich Edelmetall

München. Das Drachenboot-Team vom KC Witten holt sich bei der DM in Bayern eine Medaille. Was die Kapitänin zum Abschneiden von „Taki & Thunder“ sagt.

Für die Mannschaft „Taki & Thunder“ des Kanu-Club Witten ging es zur gemeinsamen Deutschen Drachenbootmeisterschaft auf der Olympiaregattastrecke in München-Oberschleißheim. Dort lief es richtig gut für die Ruhrstädter, die Edelmetall mitbrachten.

Zum ersten Mal in der Leistungsklasse startend, wollten sich die 25 Sportler und Sportlerinnen des KC Witten mit Teams aus ganz Deutschland messen. Insgesamt wurden auf drei Distanzen die Deutschen Meister in unterschiedlichen Bootsklassen ermittelt. Los ging es mit der Mitteldistanz über 2000 Meter. Hier überzeugte das Team aus Witten in der Klasse „Premier Mixed“ im Großboot mit einer Zeit von 9:08,9 Minuten und ergatterte die Bronzemedaille.

Wittener werden Fünfter auf der Kurzstrecke

Als nächster Wettbewerb stand dann die erste Kurzstrecke über 500 Meter an. Hier erreichten „Taki & Thunder“ einen respektablen fünften Platz. Den Abschluss der DM bildete die 200-Meter-Distanz am letzten Tag der DM. Hier trat die Mannschaft des KCW als reines Männerteam in der Klasse „Premier Open“ im Fünf-Bank-Boot an. Nach Vorlauf und Hoffnungslauf verfehlten die Männer aus Witten indes knapp den Einzug ins anvisierte Finale.



„Wir sind ohne große Erwartungen in diese Meisterschaft gestartet, und dass wir direkt mit einer Medaille nach Hause fahren durften, macht uns super stolz. Für die Sprintdistanzen ist aber auf jeden Fall noch Luft nach oben, und wir wissen, was unsere Hausaufgaben sind“, so Teamcaptain Marie Tuller über die DM-Teilnahme.

