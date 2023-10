Für Mark Heinrich (re.), den Spielertrainer der DJK TuS Ruhrtal, könnte es am Sonntag im Falle eines Sieges wieder auf Platz eins gehen.

FUSSBALL DJK TuS Ruhrtal winkt der Sprung an die Spitze

Witten. In der A-Liga hofft die DJK TuS Ruhrtal auf drei Zähler und will wieder auf den Platz an der Sonne. Bommerns Reserve kämpft gegen Negativserie.

Gleich dreimal treffen an diesem Wochenende Wittener Teams auf direkte Konkurrenten. Gute Möglichkeiten also, Plätze gut zu machen. Die DJK TuS Ruhrtal hofft auf Schützenhilfe des TuS Hattingen und will die Tabellenführung zurückerobern.



SC Weitmar 45 II – TuRa Rüdinghausen (So., 13 Uhr). Nach dem 6:0-Derbysieg und vier ungeschlagenen Spielen in Folge dürfte das Team von Holger Stemmann mit Selbstvertrauen zum direkten Konkurrenten reisen. Die Bochumer stehen mit zwei Punkten vor TuRa.



VfB Annen – Amac Spor Dahlhausen (So., 15 Uhr, Westfalenstraße). Der VfB war zuletzt mit zwei Siegen in Folge gut in Form und trifft nun mit Dahlhausen auf einen direkten Rivalen. Die Gäste stehen im Mittelfeld nur einen Punkt vor den Wittenern. Topstürmer Till Grenigloh könnte die Führung in der Torjägerliste weiter ausbauen.



SV Bommern II – SV Langendreer 04 (So., 13 Uhr, Gaslock-Arena). Die Bommeraner stecken in der Krise. Seit fünf Spielen konnte das Team von Holger Schumacher nicht mehr gewinnen, es wechselten sich Remis und Niederlage ab. Nun treffen die Wittener mit dem SV Langendreer auf den Tabellennachbarn, der nur zwei Punkte Vorsprung auf die Grün-Schwarzen hat. Mit einem Sieg könnte man also mindestens einen Platz vorstoßen und den Negativtrend beenden.





DJK Teutonia Ehrenfeld – TuS Ruhrtal (So., 15.15 Uhr). Die Ruhrtaler gehen nach dem 3:0-Sieg über den TuS Hattingen als klarer Favorit in diese Partie. Die Gastgeber stehen nach acht Spielen auf Platz 14. Parallel trifft Tabellenführer Hedefspor Hattingen auf den Vierten TuS Hattingen. Letzterer könnte Schützenhilfe für die Wittener leisten, diese wieder auf Platz eins hieven.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten