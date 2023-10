DJK BW Annens Aufsteiger legen eine furiose Aufholjagd hin

Alwin Gebers hat mit der DJK BW Annen nun zwei der drei bisherigen Landesliga-Spiele in dieser Saison gewonnen.

Witten. Die Landesliga-Volleyballer von BW Annen schlagen den PSV Bochum und sind auf Kurs. Die Verbandsliga-Frauen machen indes eine schwere Phase durch.

Die Startschwierigkeiten sind vorbei. Die Landesliga-Volleyballer der DJK BW Annen fuhren am Wochenende einen überzeugenden 3:1-Heimsieg (22:25/25:21/26:24/25:18) gegen den PSV Bochum ein. Im ersten Satz lagen die Blau-Weißen aussichtslos mit 10:21 zurück, ehe eine furiose Aufholjagd begann.

Auch wenn der Satz trotzdem knapp verloren ging – von da an dominierte das Team von Trainer Stefan Braun die Partie in der Viehmarkthalle. Es war der zweite Sieg im dritten Spiel, die Aufsteiger liegen damit voll im Soll.

BWA: Jan Prause, Tim Landsberger, Thorid Entsberger, Florian Rinschen, Thomas Person, Tobias Lörcks, Tim Schüßler, Kolja Maaß, Finn Schüßler, Alwin Gebers.

DJK BW Annens Frauen ärgern das Top-Team des SC Lüdinghausen II lange

Die Frauen unterlagen in der Verbandsliga indes dem Top-Team des SC Lüdinghausen II, schnupperten aber am Punkt. Bei der 1:3-Niederlage (25:20, 14:25, 20:25, 20:25) leisteten sie sich einen entscheidenden Blackout. „Viel können wir uns nicht vorwerfen“, meinte Annens Trainer Thomas Urban nach der Partie, „aber am Ende des vierten Satzes haben wir es dem Gegner viel zu leicht gemacht.“

Nur knapp mit 19:20 lagen die Bau-Weißen in dieser wichtigen Phase zurück – alles schien offen. Doch dann wurde aus dem überaus zähen Gegner BWA, der dem Topteam Lüdinghausen das Leben lange schwer gemacht hatte, ein einfacher Punktelieferant. Vermeidbare Fehler im Aufschlag, im Angriff und in der Abstimmung reihten sich aneinander, so dass der Favorit ohne große Annener Gegenwehr die letzten Punkte einsacken konnte.

Unterm Strich jedoch hatten die weiterhin sieglosen BWA-Damen einem starken Kontrahenten über weite Strecken Paroli geboten. Doch aus der Hoffnung, den Tiebreak zu erreichen und so das erste Pünktchen in der Tabelle zu ergattern, wurde nichts. „Unsere Leistung macht aber Mut“, so das Fazit von Thomas Urban mit Blick auf den Kampf um den Klassenerhalt.

BWA: Isabel Bentin, Hannah Böde, Julia Diedrichsmeier, Henrike Fischer, Anne Korbmacher, Lena Russak, Astrid Seifert, Roxana Sodtke, Jenny Wodrich.

