Schaffen Lena Russak und die DJK BW Annen am Samstag gegen Borken erneut einen wichtigen Sieg?

VOLLEYBALL DJK BW Annen will einen Sieg im Verbandsliga-Kellerduell

Witten. Drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg wollen Annens Verbandsliga-Volleyballerinnen einsammeln. Ein Team des Clubs hat große Titelambitionen.

Es ist ein Kellerduell, das Spannung verspricht: Die Verbandsliga-Volleyballerinnen der DJK BW Annen empfangen am Samstag (19 Uhr, Viehmarkthalle) den RSV Borken-Hoxfeld IV. Wer direkt absteigen muss oder die Chance auf den Klassenerhalt in der Relegation bekommt, wird wohl zwischen diesen beiden Teams entschieden.

Das Hinspiel gegen Borken gewannen die Blau-Weißen in drei engen Sätzen. „Wir müssen wieder unsere Stärken einbringen: Teamspirit, Begeisterung, Kampfgeist“, so Annens Trainer Thomas Urban. Allerdings fehlt die etatmäßige Zuspielerin Jennifer Lesch erkrankt. Derzeit belegen die BWA-Damen, die als Liga-Neuling von Anfang an den Klassenerhalt als großes Ziel hatten, den Relegationsplatz. Zwei Punkte haben sie Vorsprung auf die Gäste aus dem Münsterland, die zum Unterbau des Zweitligisten Skurios Volleys Borken gehören.



Bezirksklassen-Damen von BW Annen peilen den Aufstieg an

Vor diesem Kellerduell hoffen die Bezirksklassen-Volleyballerinnen von BW Annen III darauf, den Aufstieg in die Bezirksliga durch einen Sieg im Heimspiel gegen den VfL Telstar Bochum V perfekt zu machen (13 Uhr, Viehmarkthalle). Es wäre der bisher größte Erfolg des jungen Annener Teams von Trainerin Julia Diedrichsmeier, das über viele Jahre mit Spielerinnen aus den eigenen Reihen aufgebaut wurde.

Auch das Herren-Team der Blau-Weißen hat ein Heimspiel: Am Sonntag, 12. Februar, geht’s gegen den VfL Telstar Bochum II darum, die Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation so gut wie perfekt zu machen (15 Uhr, Viehmarkthalle).

