DJK BW Annen: Wie das Männer-Team den Aufstieg packt

Witten. Nach dem Klassenerhalt der Damen gleich der nächste Triumph für BW Annen: Wie die Volleyball-Männer ihre Relegations-Hürden beiseite räumen.

Das war ein Volleyball-Wochenende, so ganz nach dem Geschmack der Aktiven von der DJK Blau-Weiß Annen. Erst schafften die Damen um Trainer Thomas Urban den erhofften Klassenerhalt in der Verbandsliga, dann zogen auch die Männer mit ihrer ganz persönlichen Erfolgsgeschichte nach. In der Aufstiegsrelegation zur Landesliga feierten die BWA-Akteure zwei Siege, hatten am Sonntagnachmittag Gewissheit, dass sie ihr großes Ziel erreicht hatten.

Nach dem verwandelten Machtball gab’s beim Spiel gegen den früheren Bundesligisten VC Bottrop kein Halten mehr: „Landesliga, Landesliga - hey, hey“, sang eine hüpfende Spielertraube in blau-weißen Trikots und war in ihrem Überschwang der Glücksgefühle kaum mehr einzufangen. Die zahlreichen Zuschauer in der wieder mal viel zu engen Viehmarkthalle stimmten mit ein in die Freudengesänge. Zusammen mit den Bezirksliga-Vizemeister der DJK BW Annen bejubelten sie den Landesliga-Aufstieg, den die Wittener Männer gerade durch das 3:1 (25:16, 25:12, 25:27, 25:19) über Bottrop perfekt gemacht hatten. Es war in der Relegationsrunde der zweite Sieg im zweiten Spiel.

Gegen Ex-Bundesligist Bottrop beseitigt BW Annen letzte Zweifel

„Wir sind total geflasht von diesem Wochenende“, sagte Annens abgekämpfter Spielertrainer Thorid Entsberger nach dieser entscheidenden Partie, „den Aufstieg haben wir uns wirklich hart erkämpft.“



Gegen den VC Bottrop, der in der abgelaufenen Saison in der Landesliga am Ball war, spielten die Blau-Weißen zwei Sätze lang souverän auf und gewannen jeweils glatt. In Durchgang drei jedoch ließen sie sich von den Scharmützeln aus dem Rhythmus bringen, die sich die routinierten Gäste immer wieder mit dem Schiedsgericht lieferten. Dadurch ging Satz drei letztlich verloren. Doch im vierten Durchgang gelang es den Annenern wieder, für klare Verhältnisse vor den eigenen Fans zu sorgen.

Fünf-Satz-Drama für die Blau-Weißen in Essen

Davon konnte tags zuvor allerdings noch keine Rede sein. Die Partie beim jungen und hochtalentierten Team des renommierten Großvereins VV Humann Essen VII, das gegen die Konkurrenten aus Bottrop in fünf Sätzen gewonnen hatte, wurde für die Blau-Weißen zum Nervenkrimi. Beim hauchdünnen 3:2-Erfolg (17:25, 26:28, 25:19, 25:23, 15:12) gerieten sie aufgrund vieler einfacher Fehler mit 0:2-Sätzen in Rückstand. Mit dem Rücken zur Wand kämpften sie sich zurück, schafften den 2:2-Satzausgleich. Im entscheidenden Tiebreak lagen die Blau-Weißen dann zunächst mit 8:11 hinten, ehe es ihnen in der dramatischen Schlussphase gelang, das Blatt zu wenden.



BWA: Janik Zabukovec, Jan Siepmann, Joschka Dahlmann, Jan Prause, Thorid Entsberger, Florian Rinschen, Yannik Gersthagen, Fitim Gervalla, Thomas Person, Ahmad Janoudi, Tim Schüßler, Kolja Maaß, Finn Schüßer.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten