Annen. Das Tischtennis-Team aus Witten kann in zwei Kellerduellen alles klar machen. Auf den Klassenerhalt am grünen Tisch soll es nicht ankommen.

Die Frauen der DJK BW Annen stehen in der 3. Bundesliga vor einem weiteren Doppelspieltag. Der Auswärtspartie beim TSV 1909 Langstadt II (15 Uhr) am Samstag folgt am Sonntag um 14 Uhr das Heimspiel gegen das Schlusslicht Sportclub Niestetal. Vier Spieltage vor dem Saisonende haben die Annenerinnen vier Punkte Vorsprung auf den TSV Schwarzenbek, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Der Mannschaftsverantwortliche Paulo Rabaca glaubt: „Holen wir am Wochenende drei Punkte, dann sollten wir durch sein.“

Dafür müssten die Blau-Weißen Tischtennis-Damen aber schon am Samstag einen Punkt aus Langstadt mitbringen. Der Tabellenneunte hat wie die DJK elf Punkte gesammelt, allerdings in zwei Spielen weniger. Das Hinspiel in Witten war eine klare Angelegenheit für die Erstliga-Reserve. Langstadt gewann 6:1 und die Gastgeberinnen holten nur ganze fünf Sätze.

Rabaca relativiert aber das Ergebnis: „Tatsiana Bahr hat damals gefehlt, und Oxana Fadeeva war etwas außer Form. Wenn beide am Samstag ihre normale Leistung bringen, ist da deutlich mehr drin.“ Allerdings wird Annen nicht in Bestbesetzung in den Odenwald fahren.

Annen fährt nicht komplett nach Langstadt

Rabaca sagt: „Eine Spielerin wird wohl aus beruflichen Gründen ausfallen.“ Dennoch spekuliert er, dass ein Doppel und vier Einzelsiege möglich sind. Schwer wird es vor allem, wenn eine Erstligaspielerin den Gegner verstärkt. Gegen den Tabellenletzten Niestetal sind in der Holzkamp-Gesamtschule die Voraussetzungen dann ganz andere.

Dann werden die Annenerinnen auf jeden Fall in Bestbesetzung antreten. Die Annenerinnen dürfen sich aber nicht zu siegesgewiss sein.

Erinnerung ans Hinspiel ist enttäuschend

Den bisher einzigen Punkt haben die Hessinnen Anfang Dezember nämlich gegen die Blau-Weißen geholt. „Das war damals sehr enttäuschend,“ blickt Rabaca auf das 5:5 zurück. Damals verspielte das Team eine 5:3-Führung, bekam dabei sogar zwei Punkte kampflos, weil sich die an Brett eins spielende Tetyana Maksimenko verletzt hatte.

Dieses Remis könnte Niestetal für das Rückspiel noch einmal motivieren, obwohl Maksimenko in der Rückrunde auch nur einmal antreten konnte. Rabaca ist aber sehr zuversichtlich, dass die Punkte in Annen bleiben werden. Ohnehin scheint das Abstiegsthema momentan nur noch theoretischer Natur zu sein.

Zieht Langstadt zurück? BWA sollte es darauf nicht ankommen lassen

Es gibt mittlerweile Meldungen, dass der TSV seine Mannschaft ohnehin aus der dritten Liga abmelden will. Man plant dort einen Neuanfang in der fünften Liga. Daran würde auch ein durchaus noch möglicher Klassenerhalt der Gäste nichts ändern.

Allerdings dürfen sich die Annenerinnen darauf nicht verlassen, sondern den Klassenerhalt mit einem erfolgreichen aus eigener Kraft in trockene Tücher bringen.