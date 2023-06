DJK BW Annen: Verbandsliga-Teams erwarten lange Fahrten

Witten. Die Tischtennis-Teams der DJK BW Annen kennen ihre künftigen Kontrahenten. Warum die Klasseneinteilung nicht auf allzu viel Gegenliebe stößt.

Das alte Spieljahr liegt erst ein paar Wochen zurück, da wissen die Tischtennis-Mannschaften der DJK Blau-Weiß Annen bereits, auf wen sie in der kommenden Saison 2023/24 treffen werden. So ganz glücklich sind die Verantwortlichen in Witten mit so mancher Gruppeneinteilung aber nicht.

„Vor allem unsere beiden Mannschaften in der Verbandsliga hat es hart getroffen. Die Herren müssen vor allem ins Rheinland fahren, während das dritte Damen-Team in die andere Richtung zu reisen hat, es auch mit Gegnern aus Ostwestfalen zu tun bekommen wird“, sagt Geschäftsführer Paulo Rabaca.

Dennis Streck kehrt BW Annen den Rücken

Das Männer-Team um Spitzenspieler Klaus Hellmann hat es u. a. mit Relegationsgegner DJK spinfactory Köln zu tun, muss aber auch bis zum ESV BR Bonn, zu TuRa Oberdrees oder dem TTC Bärbroich. Dass zudem auch Teams wie die TTSG Lüdenscheid und die TTG Netphen in dieser Verbandsliga-Staffel II zu finden sein werden, macht das Ganze wegen der Dauerbaustelle auf der Sauerlandlinie (A 45) nicht gerade leichter. Bei den Blau-Weißen hat sich Dennis Streck zum SV Holzen-Sommerberg verabschiedet, dafür kommt Annen Niklas Simon (DJK Franz-Sales-Haus Essen) fürs mittlere Paarkreuz. Zudem wird Wolfgang Spitzer wohl wieder zum Kader stoßen.

Spielt in der Saison 2023/24 für die Regionalliga-Damen der DJK BW Annen: Mara Lamhardt, die aus Kleve nach Witten wechselt. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Während es beim Drittliga-Team der blau-weißen Damen keine personellen Veränderungen gibt, hat man für die Regionalliga-Reserve mit Mara Lamhardt (TTVg WRW Kleve) und der erst 16-jährigen Lettin Aleksandra Jersova (TTC Langen) zwei neue Spielerinnen verpflichtet. „Aleksandra ist da eine zusätzliche Kaderoption, weil Verena Duhr und Lisa Michajlova wohl nicht mehr allzu oft spielen werden“, wie Rabaca wissen ließ.



3. Bundesliga (Damen):

TTK Großburgwedel, Füchse Berlin, SV DJK Holzbüttgen, VfL Kellinghusen, TTC GW Fritzdorf, MTV Engelbostel-Schulenburg, Borussia Düsseldorf, DJK BW Annen, TTC Langen II, SV Friedrichsgabe.

Verbandsliga 1 (Damen):

SV Holzen, 1. TTC Münster, SC Westfalia Kinderhaus, TuS Bad Driburg, DJK SC Nienberge, TuS Victoria Dehme, TTV Lage, TTC MJK Herten, DJK BW Annen III, TV Geseke.

Verbandsliga 2 (Herren):

TTC Bärbroich, 1. FC Köln IV, TV Dellbrück II, ESV BR Bonn, TuRa Oberdrees, TTSG Lüdenscheid, DJK Eintracht Eitorf, DJK spinfactory Köln, TTC Schwalbe Bergneustadt III, TTG Netphen, TSV Seelscheid, DJK BW Annen.

