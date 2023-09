DJK BW Annen: Nervenstark den Vizemeister bezwungen

Witten. Die Tischtennis-Damen der DJK BW Annen steigen mit einem hart erarbeiteten Sieg in die Drittliga-Serie ein. Wer dabei die Schlüsselduelle gewann.

Eines der vermutlich stärksten Teams in der 3. Bundesliga haben die Tischtennis-Frauen der DJK Blau-Weiß Annen schon mal in die Schranken gewiesen. Zum Saisonstart gewannen die Wittenerinnen gegen die Füchse Berlin mit 6:3. Selbst die Schwäche in den Doppeln fiel am Ende nicht mehr ins Gewicht.

Allerdings mussten die Annener Frauen lange um dieses Erfolgserlebnis zittern. Der 0:2-Rückstand ausgangs der Doppel war zunächst mal eine schwere Hypothek. Wobei Yuki Tsutsui und Natalija Klimanova ihre Begegnung nur ganz knapp mit 8:11 im fünften und letzten Satz verloren. Das Duo Aya Umemura/Sarah Rau verlor glatt mit 0:3. „Ich denke, wir sollten uns über die Besetzung der Doppel mal Gedanken machen. Je eine Abwehr- und eine Angriffsspielerin, das passt so nicht“, bilanzierte Teammanager Paulo Rabaca.

Annener Doppel bleiben ohne Punktgewinn

Da lief es für die Gastgeberinnen gegen den Vorjahres-Vizemeister in den Einzeln schon wesentlich besser. Lediglich die Lettin Natalija Klimanova musste sich Ming Jia Chen mit 1:3-Sätzen geschlagen geben. „Chen hat das wirklich sehr gut gemacht“, lobte Rabaca die junge Asiatin. Zuvor hatten Aya Umemura und Yuki Tsutsui im Spitzenpaarkreuz ihre Duelle gewonnen. Und dass Abwehr-Ass Sarah Rau nach 0:2-Rückstand mit 3:2 (12:10 im letzten Satz) gegen Gökce Nur Güngör gewann, war einer der Schlüsselmomente in diesem packenden Topspiel.

Danach hieß es 3:3 - alles noch offen vor der zweiten Einzelrunde. Die dann auch wieder mit einem ganz engen Match begann, als Aya Umemura gegen Katalin Jedtke die ersten zwei Sätze an Land zog, dann aber zu schwächeln begann und die folgenden beiden Sätze verlor. Im Schlussabschnitt behielt die erfahrene Japanerin aber die Nerven, wehrte einen Matchball ab und gewann mit 14:12. Ihre Teamkolleginnen Yuki Tsutsui (3:1) und Natalija Klimanova (3:0) machten dann den 6:3-Sieg perfekt.



BWA: (Doppel) Tsutsui/Klimanova 0:1, Umemura/Rau 0:1; (Einzel) Aya Umemura 2:0, Yuki Tsutsui 2:0, Natalija Klimanova 1:1, Sarah Rau 1:0.

