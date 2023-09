DJK BW Annen: Landesliga-Premiere mit gleich vier Neuen

Eine starke Saison haben die Volleyballer der DJK BW Annen 2022/23 mit dem Aufstieg in die Landesliga abgeschlossen. Jetzt warten härtere Brocken.

Witten. Die Volleyball-Teams von BW Annen sind bereit für die Saison. Verbandsliga-Frauen bescheiden, Landesliga-Männer setzen auf Aufstiegs-Euphorie.

Die quälend lange Vorbereitungszeit für die Volleyball-Teams der DJK BW Annen ist vorbei. An diesem Wochenende geht’s nun endlich wieder um Punkte. Während die Verbandsliga-Frauen als Aushängeschild des Clubs vor ihrer zweiten Saison in dieser Spielklasse stehen und vor heimischem Publikum starten, blicken die BWA-Männer als Aufsteiger ihrer Landesliga-Premiere entgegen.

Es ist der Startschuss eines Rennens, in dem es um jeden Punkt, vielleicht sogar um jeden Satz geht: Mit dem Heimspiel gegen den SuS Olfen starten die Verbandsliga-Volleyballerinnen von BW Annen am Samstag, 9. September, in die Saison (19 Uhr, Viehmarkthalle). Ziel der Blau-Weißen ist es, auch im zweiten Verbandsliga-Jahr zu bestehen und die Klasse zu halten.

Annens Damen-Coach Thomas Urban hat zwei neue Spielerinnen im Kader

„Uns ist bewusst, dass wir wieder Rückschläge wegstecken müssen“, macht Trainer Thomas Urban klar. In der Vorsaison hat sein Team erstaunliches Stehvermögen bewiesen, als es durch eine emotionale Relegationsrunde den Platz in der Liga halten konnte. „Von dieser wichtigen Erfahrung wollen wir profitieren“, so der Annener Trainer.

Der Weg zum Klassenerhalt dürfte erneut steinig werden: Denn drei der insgesamt elf Teams steigen diesmal direkt ab. Und der Viertletzte muss sich in der Relegation behaupten, um die Klasse zu halten. Die beiden Neuzugänge Jana Wagener (TG RE Schwelm) und Roxana Sodtke (SV Langendreer) helfen dabei, dass der Annener Kader in wichtigen Bereichen breiter aufgestellt ist als in der vergangenen Zittersaison.

Mit Ex-Zweitliga-Spieler Stefan Braun an der Linie gehen BWA-Männer die Serie an

Ansonsten herrscht beim klassenhöchsten Annener Damenteam jede Menge Kontinuität: Es gibt keinen Abgang, Trainer Thomas Urban geht ins 14. Amtsjahr. Über etliche Jahre ist das Team gewachsen. Die BWA-Damen hoffen auf breite Unterstützung in den Heimspielen, die alle samstags um 19 Uhr in der Viehmarkthalle stattfinden.

Kurz und knapp formuliert Stefan Braun das Saisonziel: „Ankommen und etablieren“, sagt der neue Trainer der Landesliga-Volleyballer der DJK BW Annen. Als Aufsteiger geht es für die Blau-Weißen in erster Linie darum, sich in der neuen Spielklasse im sicheren Mittelfeld festzusetzen. Der Startschuss fällt am Sonntag, 10. September, gegen den TB Höntrop (13 Uhr, Sportzentrum West, Gevelsberg).

Tim Landsberger ist aus Dortmund zurückgekehrt zu Blau-Weiß

Vier Neuzugänge sind zum jungen Annener Team gestoßen, das vor allem auf seinen Kampfgeist setzt: Tim Landsberger kehrte nach einem Gastspiel beim Landesligisten TSC Eintracht Dortmund zu BWA zurück, Tobias Lörcks kommt vom Bezirksligisten und ehemaligen Liga-Rivalen SG Suderwich, und Alwin Gebers sowie Merlin Fellner-Feldegg waren zuletzt vereinslos. „Wir sind jetzt auf allen Positionen mehrfach besetzt“, meint Stefan Braun zufrieden angesichts der Personalsituation.



Für die Annener, die als Team über keinerlei Landesliga-Erfahrung verfügen, ist es wichtig, dass sie sich schnell an das neue Spielniveau gewöhnen. Die künftigen Gegner, das wurde schon in der Vorbereitung deutlich, spielen mit einem höheren Tempo und variantenreicher. Um unter diesen Voraussetzungen zu bestehen, setzt Stefan Braun vor allem auch auf den Schwung aus der abgelaufenen Aufstiegssaison. „Diesen Motivationsschub müssen wir vor allem zu Beginn nutzen“, so der ehemalige Zweitliga-Spieler.

