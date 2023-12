DJK BW Annen holt dreimal Gold bei NRW-Meisterschaft

Hamm. Eine tolle Bilanz erspielen BW Annens Tischtennis-Senioren bei der WTTV-Meisterschaft. Claudia Isensee trifft im Finale auf Ex-Teamkollegin.

Für die Routiniers im Dress der DJK Blau-Weiß Annen war die Westdeutsche Meisterschaft der Tischtennis-Senioren eine einträgliche Veranstaltung. Gleich dreimal sprang in Hamm eine Goldmedaille für die BWA-Aktiven heraus, vier verschiedene Sportlerinnen und Sportler schafften den Sprung aufs Podest.

Am erfolgreichsten war das WTTV-Turnier für Claudia Isensee. Die frühere Zweitliga-Akteurin, die in dieser Saison noch kein Spiel für die Annenerinnen absolviert hat, musste sich im Einzel der Altersklasse 45 erst im Finale ihrer langjährigen Freundin und Ex-BWA-Spielerin Juliana Koglin (Viktoria Bochum) in vier Sätzen beugen. Im Doppel und im Mixed allerdings holte Isensee den NRW-Titel. Im Doppel waren sie und Juliana Koglin nicht zu schlagen, bezwangen im Endspiel das Duo Petra Schoulen/Melanie Specht (3:1), im Mixed gewann sie den Titel mit Maurice Mann vom FC Schalke 04 - hier gab’s im Finale ein 3:1 gegen Juliana Koglin und René Holz.

Lesen Sie auch:

Im Finale setzt sich BW Annen Klaus Hellmann gegen Favoriten durch

Gold und Silber ging in der Herrenklasse 65 an BWA-Defensivspezialist Klaus Hellmann. Beeindruckend gewann er alle Begegnungen im Einzel, setzte sich in einem packenden Finale gegen den zuvor favorisierten Manfred Nieswand (Bergneustadt) in vier engen Sätzen durch. Im Doppel an der Seite von Fritz Titgemeyer (TuS Hiltrup) unterlag er der Kombination Ulrich Watermann/Dieter Ristig mit 2:3-Sätzen.

Auf dem Siegerpodest des Mixed-Wettbewerbs in der Altersklasse 45 landeten Claudia Isensse (DJK BW Annen) und Maurice Mann vom FC Schalke 04. Foto: DJK BW Annen

Für Paulo Rabaca, den Geschäftsführer der Annener Tischtennis-Abteilung, gab es zwei Bronze-Medaillen in Hamm. Im Einzel der Herrenklasse 55 scheiterte er zwar knapp am Einzug in die K.O.-Phase, dafür schaffte er es im Doppel gemeinsam mit Dinesh Rao (TSSV Bottrop) und im Mixed mit Heike Bley (TTC GW Brauweiler) auf den dritten Rang. „Da haben wir im Viertelfinale ganz überraschend in fünf Sätzen die beiden Topgesetzten ausgeschaltet“, so Rabaca.

Zwei BWA-Fahrkarten zur Deutschen Meisterschaft

Eine weitere Bronze-Medaille ergatterte in Hamm Nicole Kellermann-Fischer. Im „kleinen Finale“ unterlag sie an der Seite von Sally Cimiotti (TV Dellbrück) der Kombination Kerstin Fischbach/Simone Ewinger glatt mit 0:3.

Für Klaus Hellmann und Claudia Isensee bedeuteten ihre Top-Platzierungen beim WTTV-Turnier zugleich die Qualifikation für die Deutschen Seniorenmeisterschaften, die im kommenden Jahr ebenfalls in Hamm ausgetragen werden. Beide dürften dort sogar Medaillenchancen haben.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten