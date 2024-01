Dortmund Bei der Westfalenmeisterschaft holen die Talente von BW Annen Siege mit der Kugel und im Hochsprung. Dabei purzeln persönliche Rekorde.

Die Leichtathletik-Abteilung der DJK Blau-Weiß Annen hat in den vergangenen Jahren immer wieder mal erfolgversprechende Talente hervorgebracht, die dann sogar auf nationaler Ebene für Furore sorgten. Jetzt stehen wieder zwei Youngster in den Startlöchern und bewiesen mit ihren Titelgewinnen zuletzt bei der Westfalenmeisterschaft in der Dortmunder Körnig-Sporthalle, dass sie durchaus auch mit Leistungsdruck umzugehen wissen.

Am zweiten und dritten Tag der Westfälischen Meisterschaften waren Ole Schulte Mesum (M 15) und Aurica Mische (W 14) von der DJK BW Annen am Start. Von beiden war vorab einiges zu erwarten. In ihren jeweiligen Disziplinen hatten sie die besten Vorleistungen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrer Wettbewerbe im Gepäck, galten somit ohnehin als Favoriten.

Platz eins und drei für BW Annens Aurica Mische

Ole Schulte Mesum holte sich in seiner Paradedisziplin, dem Hochsprung, mit 1,68 Meter den Titel, scheiterte knapp an den 1,72 Metern. Die Höhe war allerdings für ihn nicht zufriedenstellend – immerhin hatte der Annener Anfang des Jahres in Clarholz schon die 1,76 m überwunden. Dafür sprang er nun im Weitsprung mit 5,36 m neue Bestleistung und kam immerhin auf Rang sieben. Auch über die 60 Meter Hürden schaffte er im Vorlauf mit 9,57 Sekunden eine neue Bestleistung. Im Endlauf war er mit 9,68 Sek. etwas langsamer - Platz acht.

Als Favorit angetreten und den Westfalentitel an Land gezogen: Ole Schulte Mesum (li.) von der DJK BW Annen gewann den Hochsprung der U 16. Foto: DJK BW Annen

Den zweiten BWA-Titel errang Aurica Mische. Im Kugelstoßen stieß sie gleich im ersten Versuch mit 9,59 Meter neue Bestleistung, die danach keine andere Athletin mehr übertraf. Auch im Weitsprung kam sie aufs Treppchen, wurde mit 4,84 m Dritte - auch das war eine neue Bestleistung, ebenso wie die 1,44 m im Hochsprung, für die es Rang fünf gab. Nur über die 60 m Hürden lief es nicht so gut. Ihre Zeit von 10,75 Sek. reichte nicht für die beiden Endläufe.

Açelya Uzuncelebi stellt über 60 und 800 Meter Bestleistungen auf

Zum Auftakt der Westfälischen Meisterschaften standen für alle Teilnehmerinen und Teilnehmer die Laufwettbewerb auf dem Programm. Von der DJK BW Annen hatten sich Açelya Uzuncelebi (W 15) für 60 m und 800 m sowie Ole Schulte Mesum (M 15) für 60 m qualifiziert.

Açelya Uzuncelebi glückte über 60 m mit 8,70 Sek. eine neue Bestleistung. Über die 800 m knüpfte die Wittenerin an ihre gute Form an. Im ersten von zwei Läufen hatte sie sich die vier Hallenrunden perfekt eingeteilt und die geplante Renntaktik souverän umgesetzt. Den Lauf beendete sie in 2:36,14 Minuten und neuer Bestleistung. In der Gesamtwertung wurde sie Achte.

Vereinskollege Ole Schulte Mesum blieb bei seinen beiden Läufen über 60 m (8,08 bzw und 8,06 Sek.) jeweils nur knapp über seiner Bestleistung und kam damit in Dortmund auf Rang 14.

