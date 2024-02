DJK BW Annen feiert wichtigen Sieg gegen Schwelm

Witten Im EN-Derby gegen die Damen aus Schwelm tut sich Verbandsligist BW Annen aber lange schwer. Die Männer schenken 2:0-Satzführung her.

Auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt in der Verbandsliga war dies ein ganz wichtiger Schritt. Die Damen der DJK Blau-Weiß Annen setzten sich im EN-Derby gegen die SG Schwelm Volleys mit 3:1 in eigener Halle durch. Für die Männer des Clubs war es hingegen kein erfolgreicher Spieltag, denn im Nachbarschaftsvergleich gegen Mitaufsteiger TuS Hattingen gab das Team von Stefan Braun eine 2:0-Satzführung aus der Hand und verlor in fünf Durchgängen.

Verbandsliga, Damen

Mühsam erkämpft haben sich die Verbandsliga-Volleyballerinnen von BW Annen den 3:1-Heimsieg (16:25, 25:17, 25:21, 25:18) gegen die SG Schwelm Volleys. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, meinte Annens Trainer Thomas Urban nach dem Erfolg gegen den Letzten. Durch den konnten die BWA-Damen, die im Abstiegskampf stecken, den Relegationsplatz verteidigen. Nervös und unsicher waren die Gastgeberinnen in dieses für sie so ungemein wichtige Kellerduell gestartet. Die Folge: Im ersten Satz gerieten sie ziemlich unter die Räder. Die in der Tabelle abgeschlagenen Gäste aus Schwelm, die keineswegs wie ein Abstiegskandidat auftraten, diktierten eindeutig das Geschehen in der Viehmarkthalle.

Julia Diedrichsmeier übernimmt bei BW Annen die Rolle die Spielmacherin

Und zu allem Überfluss verletzte sich in dieser Phase auf Annener Seite auch noch Zuspielerin Jennifer Lesch am Knie. Die Kapitänin biss sich bis zum Ende des ersten Satzes zwar noch durch, doch danach war an ein Weiterspielen nicht mehr zu denken. Für sie übernahm Julia Diedrichsmeier, Routinier und Allrounderin bei den BWA-Damen, die wichtige Position der Spielmacherin „Kompliment, dass wir das alles so gut weggesteckt haben“, so Thomas Urban mit Blick auf diesen völlig verkorksten Auftakt.

Ab Durchgang zwei gelang es den Annenerinnen, ihre Nervosität abzulegen und die Fehlerquote merklich zu senken. So gewannen sie Schritt für Schritt an Sicherheit und übernahmen immer mehr die Initiative. In den gewonnenen Sätzen zwei, drei und vier lagen die BWA-Damen nahezu durchgehend in Führung. Am Ende bejubelten sie einen mühsamen, aber enorm wichtigen Erfolg, um den sie anfangs zittern mussten. Kein Wunder, dass bei ihnen nach dem verwandelten Matchball gegen Schwelm die Erleichterung deutlich zu spüren war.

BWA: Isabel Bentin, Julia Diedrichsmeier, Henrike Fischer, Anne Korbmacher, Leni Markowski, Jenny Lesch, Lena Russak, Astrid Seifert, Roxana Sodtke, Jenny Wodrich.

Das war so gar nicht nach seinem Geschmack: Stefan Braun, Trainer der DJK Blau-Weiß Annen, ärgerte sich über die unnötige 2:3-Pleite gegen den TuS Hattingen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Landesliga, Herren

Enttäuscht waren die Landesliga-Volleyballer der DJK BW Annen: Bei der 2:3-Niederlage (25:22, 25:21, 22:25, 19:25, 12:15) gegen den TuS Hattingen gaben die Blau-Weißen einen 2:0-Satz-Vorsprung aus der Hand. Zwei Sätze lang zeigten die Blau-Weißen im Nachbarschaftsduell eine blitzsaubere Leistung: Angriff, Abwehr, Block – alles funktionierte super. Bis dahin war eine Revanche für die Niederlage im Hinspiel zum Greifen nahe. Doch dann kippte die Partie. Aufsteiger BWA verlor ab Durchgang drei phasenweise komplett die Ordnung und leistete sich jede Menge Eigenfehler. So mussten die Annener den Satzausgleich hinnehmen. Und auch im entscheidenden Tiebreak schafften sie es nicht mehr, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden.

BWA: Aidan Verdenhalven, Jan Prause, Thorid Entsberger, Florian Rinschen, Yannik Gersthagen, Tobias Lörcks, Thomas Person, Alwin Gebers, Tim Schüßler, Kolja Maaß, Finn Schüßler.

