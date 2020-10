DJK BW Annen erwartet Topteam Hannover 96 zum Härtetest

Witten. Vorjahresmeister Hannover 96 ist am Sonntag bei den Damen von BW Annen zu Gast. Die müssen tags zuvor noch die Aufgabe in Langstadt lösen.

Gelingt den Tischtennis-Damen der DJK Blau-Weiß Annen an diesem Wochenende der erstmalige Sprung auf Platz eins in der 3. Bundesliga? Wieder steht ein Doppelspieltag auf dem Programm - zuerst geht es zur Bundesliga-Reserve des TSV Langstadt, am Sonntag ist dann Tabellenführer und Vorjahres meister Hannover 96 in der Ruhrstadt zu Gast.

Der Start, den die personell enorm veränderten Blau-Weißen hinlegten, hat jedenfalls Lust auf mehr gemacht. Mit eindrucksvollen Siegen gegen Großburgwedel und in Holzbüttgen hat das DJK-Quartett seine Anwartschaft auf einen Spitzenplatz dick unterstrichen. Doch nun folgen zwei weitere ganz schwierige Prüfungen.

Beim TSV Langstadt ist Franziska Schreiner die herausragende Akteurin

Beim TSV 1909 Langstadt II (Samstag, 12 Uhr) trifft das Annener Team u. a. wohl auf Franziska Schreiner, die zuletzt zwei Punkte im Erstliga-Ensemble der Hessinnen holte, dabei auch Sophia Klee mit 3:1 schlug. „Sie ist durchaus in der Lage, auch gegen uns zu punkten. Da müssen wir gehörig auf der Hut sein“, warnt Geschäftsführer Paulo Rabaca, der ein starkes BWA-Aufgebot für die Auswärtsfahrt ankündigte, sein Team vor. Ohne Schreiner kassierte Langstadt in Göttingen eine 2:6-Pleite, war da klar unterlegen.

Am Sonntag (15 Uhr, Forum Holzkamp-Gesamtschule) kommt dann Spitzenreiter Hannover 96. Der hat bislang noch nicht verloren (5:1-Punkte) und verfügt mit der Japanerin Shiho Ono und Caroline Hojak über ein exzellentes Duo im oberen Paarkreuz. Doch auch die Wittenerinnen können da gut mithalten: Alleine Neuzugang Elena Kuzmina und Oxana Fadeeva bürgen dort schon für enorme Qualität. Gut möglich, dass auch Nadine Bollmeier erstmals vor heimischem Publikum in einem Punktspiel für BWA an die Platte geht.

In der Damen-Oberliga hat die DJK BW Annen II am Samstag (16 Uhr, Forum Holzkamp-GS) Heimrecht gegen den SC Fortuna Bonn. Nach drei ungeschlagenen Spielen haben sich die Wittenerinnen vorgenommen, ihr Punktekonto auch gegen den Ligavierten (5:1-Pkt.) weiter auszubauen.