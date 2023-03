DJK BW Annen: Ein Hauch fehlt zu doppelter Überraschung

Witten/Lüdinghausen. Dem Spitzenreiter aus Lüdinghausen knöpft BW Annen beinahe einen Zähler ab. Auch die Regionalliga-Damen ärgern den hohen Favoriten.

Die Tischtennis-Männer der DJK Blau-Weiß Annen können sich wohl schon darauf einstellen, in der kommenden Saison nur noch in der Landesliga spielen zu dürfen. Auch wenn das Team um Klaus Hellmann zuletzt beim Meisterschafts-Favoriten in Lüdinghausen fast für einen Paukenschlag sorgte. Die Regionalliga-Damen von BWA verloren ebenso nur knapp gegen den Liga-Dritten.

Damen-Regionalliga

DJK BW Annen II - TTVg WRW Kleve 4:6. Die Blau-Weißen werden die erste Saison nach dem Aufstieg in die vierte Liga wohl auf dem sechsten Rang beenden. Hauchdünn verpassten Narine Antonyan und ihr Team einen Punktgewinn gegen den Tabellendritten und Titelaspiranten aus Kleve.

Kurzfristig hatten die Wittenerinnen Verena Duhr ersetzen müssen. Mit ihr wäre vermutlich sogar ein Sieg gegen den Favoriten vom Niederrhein drin gewesen, der sich auch so immens schwer tat. Die beiden jungen Ukrainerinnen Anastasiia und Mariia Bodnar holten jeweils einen Einzelpunkt und im gemeinsamen Doppel einen weiteren Zähler. Zudem setzte sich Antonyan in drei Sätzen gegen Mara Lamhardt durch. Mariia Bodnar war gegen Lamhardt drauf und dran, Punkt Nummer fünf zu ergattern, verlor aber unglücklich mit 11:13 im fünften Satz.

BWA: (Doppel) Antonyan/Kellermann-Fischer 0:1, Bodnar/Bodnar 1:0; (Einzel) Narine Antonyan 1:1, Mariia Bodnar 1:1, Anastasiia Bodnar 1:1, Nicole Kellermann-Fischer 0:2.



Punkteten gemeinsam im Doppel als Ersatzspieler in der Verbandsliga-Mannschaft von BW Annen: Paulo Rabaca (li.) und Jonas Ertelt. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Herren-Verbandsliga

SC Union Lüdinghausen - DJK BW Annen 9:7. Ganz dicht dran an einer faustdicken Überraschung waren die Wittener beim Spitzenreiter im Münsterland. Obwohl wieder mit zwei Ersatzleuten angetreten (u. a. fehlte diesmal Manuel Haag), lieferte das BWA-Team den Unionern ein offenes Duell, führte zwischendurch mit 4:2 und 5:4.

Gut war diesmal die Doppelbilanz (2:2), das untere Paarkreuz mit dem stark aufspielenden Jonas Ertelt (2:0) und Paulo Rabaca (1:1) überzeugte ebenso. Das Schlussdoppel gaben Klaus Hellmann und Marvin Hauck in drei Sätzen gegen Lüdinghausens litauisches Top-Duo ab. Einen Spieltag vor Schluss ist nun maximal noch Rang acht erreichbar, der Klassenerhalt wird wohl zur Illusion.



BWA: (Doppel) Hellmann/Hauck 1:1, Stoof/Streck 0:1, Ertelt/Rabaca 1:0; (Einzel) Klaus Hellmann 1:1, Hartmut Stoof 0:2, Dennis Streck 0:2, Marvin Hauck 1:1, Jonas Ertelt 2:0, Paulo Rabaca 1:1.

