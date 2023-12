DJK BW Annen: Der Manager erzählt von zwei Überraschungen

Witten. 3. Tischtennis-Bundesliga: Die DJK Blau-Weiß Annen gastiert beim SV DJK Holzbüttgen, der eine ehemalige Nationalspielerin an der Spitze hat.

Die Tischtennis-Spielerinnen der DJK Blau-Weiß Annen könnten auf ihrem Weg zurück in die 2. Bundesliga am Sonntag einen wichtigen Schritt machen. „Es geht quasi um die Herbstmeisterschaft“, sagt Manager Paulo Rabaça vor der Begegnung am Sonntag in Kaarst beim SV DJK Holzbüttgen, der 12:4 Zähler und somit zwei Minuspunkte mehr hat. Los geht’s um 14 Uhr.

Klar: Die Annenerinnen wollen in ihrem achten Saisonspiel der 3. Bundesliga Nord ihren siebten Sieg einfahren. „Dann könnten wir uns ein bisschen absetzen. Es wäre schön, wenn wir vier Punkte Vorsprung hätten“, sagt Paulo Rabaça, der sich in puncto Aufstellung nicht in die Karten schauen lassen möchte. „Aber wenn wir verlieren, wäre es auch kein Beinbruch.“ Auf jeden Fall rechnet der BWA-Manager mit einer spannenden Begegnung, mit einem Fifty-fifty-Spiel. „Vielleicht“, meint er, „werden die Doppel ausschlaggebend sein.“

Beim Blick auf das Aufgebot des Kontrahenten fällt vor allem eine Name auf, ein bestens bekannter: Nadine Bollmeier. Die ehemalige Annenerin und ehemalige Nationalspielerin greift in dieser Saison für Paulo Rabaça überraschend häufig zum Schläger. „Sonst hat sie nicht ganz so oft gespielt“, sagt er über die 42-Jährige, die mit Alexandra Scheld dreimal Deutsche Meisterin im Doppel geworden ist. „Vielleicht scheint Holzbüttgen doch ambitioniert zu sein, oben mitzuspielen.“

Zum letzten Spiel 2023 erwartet Annen am 19. Dezember Borussia Düsseldorf

Die zweite Frau des Tabellenvierten, die dem BWA-Manager ins Auge sticht, ist die Niederländerin Karlijn Van Lierop. „Sie spielt eine überraschend gute Saison und hat unten noch kein Spiel verloren“, sagt Paulo Rabaça. Um genau zu sein: Die 21-Jährige ist elfmal angetreten und hat elfmal gewonnen.

Nach der Holzbüttgen-Partie werden die Annener Tischtennis-Frauen ihr letzten Spiel des Jahres vor heimischer Kulisse bestreiten, und zwar am Sonntag in einer Woche (19. Dezember, 14 Uhr) gegen Borussia Düsseldorf. (AHa)

