DJK BW Annen: Bloß nicht stolpern auf dem Weg in Liga zwei

Witten Die Tischtennis-Damen von Blau-Weiß Annen starten am Sonntag gegen einen Außenseiter in die Rückserie. Gäste haben Ex-Wittenerin im Aufgebot.

Da gibt‘s kein Vertun: In der Hinrunde der 3. Bundesliga lief es für die Tischtennis-Damen der DJK Blau-Weiß Annen nahezu wie am Schnürchen. Lediglich drei Punkte gab das Team um Spitzenspielerin Aya Umemura ab, scheint auf direktem Wege zurück in die 2. Liga. Die Rückserie startet am Sonntag (15 Uhr, Forum Holzkamp-Gesamtschule) mit der Partie gegen den TTC GW Fritzdorf.

„Das ist eine Mannschaft, die wir schon schlagen sollten“, sagt Annens Teammanager Paulo Rabaca. Dabei weiß er allerdings genau, dass selbst ein Gegner wie der Tabellenvorletzte aus dem Rheinland durchaus für eine Überraschung gut sein kann, sofern der Favorit, der in der zweiten Serie fünf Heimspiele und vier Auswärtsspiele zu bestreiten hat, nicht die gewohnte Leistung auf die Tische bringt.

Annens Damen hoffen in der Rückserie auf bessere Doppelbilanz

In der Hinrunde setzte sich BWA mit 6:2 durch, obwohl sie damals ohne Aya Umemura auskommen mussten. Interessante Randnotiz: Mara Lamhardtspielte in der ersten Serie noch für BW Annen gegen Fritzdorf, inzwischen hat sie - zum Jahreswechsel - die Seiten gewechselt und baut nun auf regelmäßige Drittliga-Einsätze bei den Grün-Weißen. Durchaus möglich, dass sie auch am Sonntag wieder zum Einsatz kommt. Beim 0:6 gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg stand sie erstmals für das Quartett aus dem Rhein-Erft-Kreis an der Platte.

Die Blau-Weißen, bei denen in der ersten Saisonhälfte Yuki Tsutsui (12:6), Natalija Klimanova (13:3) und Sarah Rau (9:2) hervorragende Bilanzen erspielten, wollen mit einem Heimsieg den ersten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Man darf gespannt sein, ob es bei den Annener Frauen jetzt in Sachen Doppel ein wenig besser läuft. Da war bislang lediglich die Kombination Umemura/Tsutsui (4:0) ein Volltreffer.

Annens Nachwuchstalent Mariia Bodnar nimmt an diesem Wochenende an der WTTV-Meisterschaft der U-15-Juniorinnen im münsterländischen Ochtrup teil, gehört dort zu den erklärten Favoritinnen.

