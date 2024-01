Die Landesliga-Volleyballer der DJK BW Annen (hinten) sind am Samstag in Oberhausen bei einem Turnier am Ball, spielen Sonntag um den Kreispokal.

Witten Die Volleyballteams der DJK BW Annen bestreiten am Wochenende einige Testpartien. Landesliga-Männer sind gleich doppelt gefordert.

Wenig Zeit haben die Volleyball-Mannschaften der DJK BW Annen bis zum Start nach der Weihnachtspause am zweiten Januar-Wochenende. Einige Teams der Blau-Weißen sammeln vorher bei Testspielen bzw. Turnieren wichtige Spielpraxis.

So bestreiten die Verbandsliga-Volleyballerinnen des Vereins am Samstag, 6. Januar, ein Freundschaftsspiel beim VC Essen-Borbeck II (14.30 Uhr, Halle Prinzenstraße). Der Gegner, die zweite Mannschaft des Zweitligisten Allbau Essen Volleys, spielt in einer parallelen Verbandsliga-Staffel. Auf dem Weg zum erhofften Klassenerhalt haben die BWA-Damen bislang zwölf Punkte gesammelt – das sind fast so viele, wie sie im Vorjahr am Ende ihrer ersten Verbandsliga-Saison insgesamt auf dem Konto hatten. Damals waren es 13 Zähler. Trotz der Steigerung können sich die Annenerinnen aber nicht in Sicherheit wiegen. Denn diesmal steigen drei Teams direkt ab, sogar der Viertletzte steht nicht gesichert, weil er in die Relegation muss. Und auf diesen Relegationsplatz haben die BWA-Damen derzeit gerade mal einen Punkt Vorsprung.

Beim Turnier in Oberhausen treten beide Annener Herren-Teams an

Gleich zweimal sind die Landesliga-Herren von BW Annen am Wochenende im Einsatz: Am Samstag, 6. Januar, treten sie beim Turnier des TB Osterfeld in Oberhausen an. Tags darauf, am Sonntag, 7. Januar, spielen sie beim Turnier um den Kreispokal in Bochum. In der ersten Runde treffen die Blau-Weißen auf den Baukauer TC (11 Uhr, Sporthalle am Ostring). Gegen den klassentieferen Bezirksligisten gelten die Annener als Favorit.

In der Liga sind die Annener als Aufsteiger auf einem guten Weg, um die Klasse zu halten. Auf den Relegationsplatz haben sie derzeit sieben Punkte Vorsprung. Beim Turnier in Oberhausen startet auch das neu aufgebaute zweite BWA-Herrenteam, das in der Bezirksliga erste Wettkampfpraxis sammelt.

Das dritte Damenteam der Blau-Weißen, Aufsteiger in der Bezirksliga, misst sich am Sonntag, 7. Januar, beim Turnier des VSC Dortmund mit Bezirks- und Landesligisten.

