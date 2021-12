DJK BW Annen: Als Tabellenführerinnen in den Jahresabschluss

Witten. Die Landesliga-Volleyballerinnen der DJK BW Annen bekommen es als Tabellenführerinnen mit dem EVC Massen zu tun. Die Favoritenrolle ist klar.

Als Tabellenführerinnen gehen die Landesliga-Volleyballerinnen der DJK Blau-Weiß Annen in ihren letzten Auftritt des Jahres. Am Sonntag sind die Wittenerinnen beim EVC Massen aus Unna zu Gast (12 Uhr).

Während die Blau-Weißen aus sechs Spielen fünf Siege einfuhren und nur eine Niederlage akzeptieren mussten, liegt Massen aktuell auf Rang fünf. Zwei Mal holte der EVC drei Punkte, jeweils ein Mal zwei und einen Punkt. Zusätzlich ging das Team zwei Mal leer aus.

Die Favoritenrolle liegt also klar bei der Mannschaft aus Annen, welche sich zuletzt geschlossen zeigte und durch eine gute Breite im Kader überzeugte. Am vergangenen Wochenende musste Libera Jennifer Wodrick, eigentlich eine Schlüsselspielerin, aussetzen. Für sie übernahm Isabel Bentin und machte es sehr gut. Die Laune in Annen war schon einmal schlechter.

DJK BW Annens Bezirksliga-Mannschaft braucht dringend Punkte

In der Bezirksliga tut sich Annens Zweitvertretung deutlich schwerer. Fünf Niederlagen gab es in sechs Spielen. Nur ein Mal wurden drei Punkte geholt. Am Sonntag (15 Uhr) hängen die Trauben in der Otto-Schott-Realschule gegen den SVE Bochum-Grumme II hoch. Immerhin sind die Bochumer mit neun Punkten nach sechs Spielen auf Rang vier zu finden. Für Annen wären Punkte aber enorm wichtig, soll es mit dem Klassenerhalt klappen.

Auch die weibliche U20 II ist in der Bezirksliga noch einmal gefordert. Sie spielt in Sodingen am Samstag gegen die SG FdG Herne (15 Uhr). Es treffen sich zwei Nachbarn. Annen liegt mit zwei Punkten auf Rang fünf von sieben. Herne hat ebenfalls zwei Zähler, ist Tabellensechster.

