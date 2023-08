DJK BW Annen: Achtungserfolg gegen Ex-Regionalligist

Für die Volleyballfrauen der DJK BW Annen (re.) stehen aktuell noch Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Bei einem Turnier in Bochum schnitten die Blau-Weißen respektabel ab.

Bochum/Witten. Die Volleyball-Teams der DJK BW Annen sind gerüstet für den Ligastart. Wie die Verbandsliga-Frauen selbst Hochkarätern die Stirn boten.

Wenige Wochen vor dem Start in die Volleyball-Saison absolvierten die Mannschaften der DJK Blau-Weiß Annen weitere Testspiele. Dabei hatten es vor allem die Verbandsliga-Damen bei einem Turnier in Bochum mit ganz starker Konkurrenz zu tun, zogen sich aber achtbar aus der Affäre.

Ein willkommener Härtetest war das Turnier des TB Höntrop für die Verbandsliga-Frauen von BW Annen. In der Vorrunde der Wettkampfklasse „Oberliga/Verbandsliga“ hielten die Blau-Weißen gegen die Oberligisten USC Münster II (0:2) und den VfL Telstar Bochum (1:2) jeweils gut mit. Die beste Leistung zeigten die Annenerinnen in der anschließenden Zwischenrunde gegen den VV Schwerte, der gerade erst aus der Regionalliga abgestiegen ist. Beim 1:2 schrammten die Schützlinge von Trainer Thomas Urban haarscharf an einer faustdicken Überraschung vorbei – im entscheidenden dritten Satz unterlag man äußerst knapp mit 1:2.

Annens Trainer Urban von der Leistung beim Turnier angetan

In der abschließenden Runde um die Plätze sieben bis neun ging es gegen die Verbandsligisten SC Hennen II und SC Düsseldorf II. Alle Spiele endeten dort 1:1 nach Sätzen. Weil das BWA das schlechteste Punktverhältnis aufwies, blieb nur der undankbare neunte Platz. „Trotzdem können wir auf unsere Leistung aufbauen“, meinte BWA-Trainer Thomas Urban nach dem kraftraubenden Turnier.

Auf Platz vier landete in Bochum das dritte Annener Damenteam, das als Bezirksliga-Neuling in der Wettkampfklasse „Landesliga/Bezirksliga“ eine starke Vorrunde hinlegte. Nach 2:0-Erfolgen gegen die Bezirksliga-Aufsteiger TB Höntrop II und den USC Münster IV hielten die Blau-Weißen beim 0:2 gegen Landesligist Gütersloher TV lange gut mit. Im Halbfinale gegen Eintracht Dortmund (0:2) und im Spiel um Platz drei gegen den erfahrenen Bezirksligisten TVK Wattenscheid (0:2) ging den Blau-Weißen ein wenig die Puste aus. Die 18-jährige Leni Markowski wurde zur zweitbesten Spielerin in dieser Wettkampfklasse gewählt.

Viertes Damen-Team von BW Annen schafft den Turniersieg

Turniersieger wurde das vierte Damenteam beim Turnier der Bezirkskassen- und Kreisliga-Teams. Die jungen Blau-Weißen, neu in der Bezirksklasse, blieben in fünf Begegnungen ungeschlagen. Nach Spielen gegen die Bezirksklassen-Teams Baukauer TC (1:1 und 2:0) und USC Münster V (2:1) sowie gegen den Kreisligisten TV Hasperbach II (2:0) sowie das Jugendteam ART Düsseldorf (1:1) standen der Turniersieg fest.

Eine gute kämpferische Leistung zeigten die Volleyball-Herren von BW Annen, die in die Landesliga aufgestiegen sind. Nach einigen engen Sätzen gegen die Landesligisten TB Höntrop (0:2), SSF Bonn III (2:0), TVA Hürth (2:1) und VV Humann Essen VI (0:2) sprang Platz vier unter fünf Teams heraus. Der Annener Thomas Person wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt.

