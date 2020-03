Witten. Der Weg zum Aufstieg in die Landesliga ist für die DJK BW Annen II nach dem Sieg gegen den ETSV Witten wohl endgültig frei.

Die Sportfreunde Schnee sind in der Tischtennis Bezirksliga aus dem Titelrennen ausgeschieden. In der Bezirksklasse gewann die DJK BW Annen II das Spitzenspiel gegen den ETSV Witten.

Bezirksliga

TTC Westfalia Wattenscheid - SF Schnee 9:7. Die Niederlage beim Drittletzten war ebenso überraschend wie schmerzhaft. Dabei begann die Partie hervorragend. Die Doppelsiege von Andreas Galka/Theo Rozandsky, Henning Lutzke/Christian Krainski und Stefan Proschen/Helmut Brötzmann brachten den Gäste eine 3:0-Führung. Doch in der ersten Einzelrunde holte nur Krainski einen Punkt. Auch die ersten beiden Spiele in der zweiten Runde gingen an Wattenscheid, das nun 7:4 vorne lag. Krainski, Rozandsky und Porschen glichen zwar zum 7:7 aus, doch Helmut Brötzmann und das Doppel Lutzke/Krainski gaben ihre Partien ab.

Bezirksklasse

DJK BW Annen II - ETSV Witten 9:5. Mit diesem Sieg haben die Annener den Vorsprung auf den ETSV auf sechs Punkte ausgebaut und können schon fast den Aufstiegssekt kalt stellen. Andre Galka/Christof Osiadacz gewannen ihr Doppel in fünf Sätzen gegen Simon Woywood/Thomas Vogel. Die Gäste erhöhten durch Florian Steffen/Marc Behle, die Michael Flachmann und Pia Berger bezwangen, auf 0:2. Sebastian Roy/Tim Rittel verkürzten gegen Lars Mittelstädt/ Vadim Baru auf 1:2.

Drei Einzel gehen in den fünften Satz

Die ersten fünf Einzel gingen an die BWA-Reserve. Allerdings waren die Partien von Woywood gegen Galka, Flachmann gegen Steffen und Rittel gegen Behle hart umkämpft und wurden erst im fünften Satz entschieden. Roy und Berger macht es gegen Mittelstädt und Osiadacz mit einem 3:0 schon deutlicher.

Vadim Baru läutete mit seinem Erfolg gegen Thomas Vogel eine kleine Aufholjagd ein. Florian und Galka verkürzten gegen Woywood und Flachmann sogar auf 6:5. Roy, Rittel und Berger ließen in den kommenden drei Partien dann aber nichts mehr anbrennen.