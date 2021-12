Die Aufholjagd der DJK BW Annen II bleibt unbelohnt

Witten. Die erste Mannschaft der DJK BW Annen hatte unverhofft spielfrei. Die zweite Mannschaft unterlag und zeigte zu spät die eigenen Qualitäten.

Viel zu spät aufgewacht sind die Bezirksliga-Volleyballerinnen von BW Annen II bei der 0:3-Niederlage (16:25, 13:25, 22:25) gegen den SVE Grumme II am Wochenende. Damit stehen die Blau-Weißen zur Weihnachtspause auf einem Abstiegsplatz.

Nachdem sich die Annenerinnen in den ersten beiden Sätzen etliche einfache Fehler geleistet hatten und auch Durchgang drei wenig vielversprechend begann, ging plötzlich ein Ruck durch das Team.

„Die Steigerung kam leider viel zu spät“, so Trainer Ralf Beste.

DJK BW Annen kämpft sich zurück, dreht das Match aber nicht mehr

Ab dem 16:23-Rückstand kämpften „seine“ Damen plötzlich leidenschaftlich um jeden Ball und schlossen viele sehenswerte Spielzüge mit Punktgewinnen ab. So gelang eine Aufholjagd bis zum 22:24, ehe ein unglücklich abgegebener Punkt die Partie entschied. Die Blau-Weißen waren sich einig: Mit dem Elan der Schlussphase gilt es nun, im zweiten Teil der Saison im Abstiegskampf zu bestehen,

BWA: Jasmine Ochs, Mareike Ochs, Samira Dühr, Jana Forster, Nina Schlott, Alisa Aus der Wischen, Johanna Kilzer, Carla D`Agostino , Victoria Wulf, Melissa Herrmann, Clara Kruse.

Ausgefallen ist die Partie der Annener Landesliga-Volleyballerinnen beim EVC Massen. Der gesamte Spieltag in dieser Liga war abgesagt werden. Seit dem Spieltag in der Vorwoche waren in mehreren Teams Corona-Fälle aufgetreten. Die BWA-Damen, die davon bislang nicht betroffen sind, gehen nun als Überraschungs-Tabellenführer in die Weihnachtspause.

